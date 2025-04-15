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Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 16:01

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! Roblox erişim engelindeki son durum

Roblox'un erişim engeliyle ilgili gelişmeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan popüler oyun platformu Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılmıştı. Gerekçe olarak ise çocuklara zararlı olabilecek içeriklerin platformda yer alması gösterildi. Konuyla ilgili son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir açıklama yaptı. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak?

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! Roblox erişim engelindeki son durum

Türkiye'de milyonlarca çocuk kullanıcısı bulunan, dünya genelinde ise en çok tercih edilen oyun platformlarından biri olan Roblox'a geçtiğimiz yıl erişim engeli getirilmişti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kapatılan platformla ilgili yeni bir açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki Roblox yeniden erişime açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte Roblox'a yönelik erişim engeline dair son gelişmeler...

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! Roblox erişim engelindeki son durum

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, platformla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Belirli içeriklerin kaldırılması ve düzenlenmesi konusunda bazı adımlar atıldı, ancak süreç henüz tamamlanmadı. Görüşmeler sonuçlandığında, hukuki prosedürler çerçevesinde yeniden erişime açılması mümkün olacak," dedi.

Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! Roblox erişim engelindeki son durum

BAKAN URALOĞLU DUYURDU
Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'un açılması konusunda yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine yanıt veren Bakan Uraloğlu, gençlerle temas ettiklerinde, ülke ziyaretlerinde ve Ramazan Bayramı'nda bu konuya ilişkin sorularla karşılaştıklarını söyledi.

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! Roblox erişim engelindeki son durum

Uraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! Roblox erişim engelindeki son durum

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Roblox, klasik oyunlardan farklı olarak oyunculara kendi oyunlarını ve dünyalarını oluşturma imkânı tanıyan, çok oyunculu bir dijital platformdur. Bu yapı, özellikle çocukların hayal gücünü geliştirmelerine olanak sağlasa da, içerik denetimi konusunda çeşitli sorunlara yol açmıştır. Platformda geçmişte, uygunsuz ve cinsel içerikli sahnelerin profiller aracılığıyla oluşturulması gibi olaylar tespit edilmiş, bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırarak ciddi eleştirilere neden olmuştur.