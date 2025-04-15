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Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! Roblox erişim engelindeki son durum
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
16:01
Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! Roblox erişim engelindeki son durum
Roblox'un erişim engeliyle ilgili gelişmeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan popüler oyun platformu Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılmıştı. Gerekçe olarak ise çocuklara zararlı olabilecek içeriklerin platformda yer alması gösterildi. Konuyla ilgili son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir açıklama yaptı. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak?