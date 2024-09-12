Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
16:51
ROBLOX AÇILDI MI? Son dakika gelişmeleriyle 12 Eylül 2024 Roblox erişim yasağı kaldırıldı mı, ne zaman düzelecek?
Roblox erişim yasağı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2 Ağustos itibaren BTK kararıyla erişim engeli getirilen oyun platformunun Instagram'ın açılmasından sonra düzelmesi bekleniyor. Uygulama Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu'nun talebiyle çocuk istismarına yönelik içerikler barındırdığı nedeniyle kapatılmıştı. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak?