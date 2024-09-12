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Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:51

ROBLOX AÇILDI MI? Son dakika gelişmeleriyle 12 Eylül 2024 Roblox erişim yasağı kaldırıldı mı, ne zaman düzelecek?

Roblox erişim yasağı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2 Ağustos itibaren BTK kararıyla erişim engeli getirilen oyun platformunun Instagram'ın açılmasından sonra düzelmesi bekleniyor. Uygulama Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu'nun talebiyle çocuk istismarına yönelik içerikler barındırdığı nedeniyle kapatılmıştı. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak?

ROBLOX AÇILDI MI? Son dakika gelişmeleriyle 12 Eylül 2024 Roblox erişim yasağı kaldırıldı mı, ne zaman düzelecek?

Birçok farklı oyunun bulunduğu uygulama 2 Ağustos tarihinden beri ülkemizden erişilemiyor. Çocuk istismarı gerekçesiyle erişim yasağı getirilen uygulamanın ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman düzelecek?

ROBLOX AÇILDI MI? Son dakika gelişmeleriyle 12 Eylül 2024 Roblox erişim yasağı kaldırıldı mı, ne zaman düzelecek?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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ROBLOX AÇILDI MI? Son dakika gelişmeleriyle 12 Eylül 2024 Roblox erişim yasağı kaldırıldı mı, ne zaman düzelecek?

ROBLOX'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.
Roblox'un açıklaması şu şekilde:
"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.
Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.

ROBLOX AÇILDI MI? Son dakika gelişmeleriyle 12 Eylül 2024 Roblox erişim yasağı kaldırıldı mı, ne zaman düzelecek?

İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox'un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.
Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.
Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."

ROBLOX AÇILDI MI? Son dakika gelişmeleriyle 12 Eylül 2024 Roblox erişim yasağı kaldırıldı mı, ne zaman düzelecek?

ROBLOX AÇILACAK MI?
Türkiye'de Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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