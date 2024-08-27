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Giriş Tarihi: 27.08.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:59

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 27 Ağustos 2024 Roblox erişim yasağı kalktı mı, ne zaman düzelecek? Son açıklamalar…

Roblox'a 2 Ağustos tarihinden itibaren BTK tarafından katalog suçlar nedeniyle erişim engeli getirildi. Oyunseverler Roblox ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan oyun platformunun Instagram'ın açılmasından sonra açılması bekleniyor. Platforma Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu'nun talebi üzerine çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişim yasağı getirildi. Peki, Roblox düzeldi mi, ne zaman açılacak? Işte son gelişmeler…

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 27 Ağustos 2024 Roblox erişim yasağı kalktı mı, ne zaman düzelecek? Son açıklamalar…

Birçok farklı oyun türüne ev sahipliği yapahn Roblox 2 Ağustos tarihinden beri ülkemizde kullanılamıyor. Çocuk istismarı nedeniyiyle erişğim yasağı getirilen uygulamanın ne zaman düzeleceği ise merak konusu. Gözler açıklamalara çevrildi. Peki, Roblox ne zaman düzelecek?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 27 Ağustos 2024 Roblox erişim yasağı kalktı mı, ne zaman düzelecek? Son açıklamalar…

ROBLOX KAPATILDI MI?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 27 Ağustos 2024 Roblox erişim yasağı kalktı mı, ne zaman düzelecek? Son açıklamalar…

ROBLOX AÇILACAK MI?

Türkiye'de Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 27 Ağustos 2024 Roblox erişim yasağı kalktı mı, ne zaman düzelecek? Son açıklamalar…

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax'a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, "Hükümet bu platformları Türkiye'ye davet eden, Türkiye'de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 27 Ağustos 2024 Roblox erişim yasağı kalktı mı, ne zaman düzelecek? Son açıklamalar…

Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya'da Almanya'nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye'de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye'nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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