Giriş Tarihi: 27.08.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
19:59
ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 27 Ağustos 2024 Roblox erişim yasağı kalktı mı, ne zaman düzelecek? Son açıklamalar…
Roblox'a 2 Ağustos tarihinden itibaren BTK tarafından katalog suçlar nedeniyle erişim engeli getirildi. Oyunseverler Roblox ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan oyun platformunun Instagram'ın açılmasından sonra açılması bekleniyor. Platforma Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu'nun talebi üzerine çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişim yasağı getirildi. Peki, Roblox düzeldi mi, ne zaman açılacak? Işte son gelişmeler…