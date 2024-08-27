ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 27 Ağustos 2024 Roblox erişim yasağı kalktı mı, ne zaman düzelecek? Son açıklamalar…

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax'a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, "Hükümet bu platformları Türkiye'ye davet eden, Türkiye'de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz.