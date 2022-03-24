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Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:43

Romantik tatil ayrılıkla bitti iddiası! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı, neden ayrıldılar?

İki ünlü isim İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığı sosyal medyada geniş yankı buluyor. Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci şansı veren çift tekrardan ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Derici ve Belevi hayranları İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı, neden ayrıldılar, aşk bitti mi sorusuna yanıt arıyor. İşte İrem Derici ve Cem Belevi ilişkisinde son durum

Romantik tatil ayrılıkla bitti iddiası! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı, neden ayrıldılar?

İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı, neden ayrıldı, aşk bitti mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Amsterdam'da aşk tazeleyen çiftten üzen haber geldi. İlişkilerine ikinci şansı veren fakat tekrardan ayrıldığı iddia edilen çiftin hayranları Cem Belevi ile İrem Derici ayrıldı mı, ne oldu, bitti mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı, neden ayrıldılar? İşte bilgiler…

Romantik tatil ayrılıkla bitti iddiası! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı, neden ayrıldılar?

İREM DERİCİ CEM BELEVİ AŞKI BİTTİ Mİ?

İrem Derici ve Cem Belevi'nin ayrıldığı iddia edilse de iki isimden de açıklama gelmedi. Tatilde kavga eden çift birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İrem Derici'nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı. Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu.

İREM DERİCİ VE CEM BELEVİ AYRILDI MI?

Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.

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Romantik tatil ayrılıkla bitti iddiası! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı, neden ayrıldılar?

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 yılında İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve bunu ailesinin de fark etmesiyle 7 yaşında piyano dersleri alarak kendini geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca Fatih Koleji'nin korosunda şarkı söylemeye başlamıştır. 13 yaşında kendisini en iyi ifade ettiğini söylediği gitarla tanıştı ve bu alanda kendini geliştirmeye devam etti. Lise yıllarında şarkı söylemeye ve söz yazarlığı yapmaya başladı. İlk bestelerini 13-14 yaşlarında vermeye başladı. Üniversite eğitimi için İngiltere, Cambridge'de 6 ay dil eğitimi almıştır. Dil eğitimi sonrası, David Game College'ta Ekonomi okuduktan sonra, Brunel Üniversitesi'nde Uluslarası İşletme okudu.

Üniversite okurken müzikten kopmamış ve London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te şan eğitiminin yanı sıra Blue, Jazz alanında da eğitim almıştır. İngiltere'de bir şirkette çalışmaya başladığı sırada, her şeyi terk edip Türkiye'ye dönüp müzik kariyeri istediğine karar vermiştir.

CEM BELEVİ ŞARKILARI

2014 - Kim Ne Derse Desin (feat. Ayshe)

2015 - Sevemez Kimse Seni

2015 - Hayat Belirtisi

2015 - Sor

2016 - Alışamıyorum

2017 - Dumanlı Sevda

2017 - Aç Kollarını

2018 - Mışıl Mışıl

2018 - Yedi Düvel

2019 - Bundan Sonra

2019 - Farkında Mısın?

2020 - Kaç Kere Sever İnsan?

2020 - Adaleti Yok (feat. Tetik)

2020 - Farkında Mısın? (Akustik)

2020 - Bundan Sonra (Akustik)

2020 - Leyla & Mecnun

2021 - Leyla & Mecnun (Akustik)

2021 - Dön Bebeğim (Akustik)

2021 - Buz Yanığı (Akustik)

2021 - Bilmez

2021 - Melekti Sanki

2021 - Olaysız Dağılmayalım (Benden Ne Olur Film Müziği)

2022 - Ondan Vazgeçemem Ben

2022 - Gizli

2022 - Bilmez (Akustik)

2022- Belki (İrem Derici düeti)

Romantik tatil ayrılıkla bitti iddiası! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı, neden ayrıldılar?

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici (d. 21 Mart 1987; İstanbul),Türk şarkıcı. 2010'ların başından itibaren "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla Türkiye'de tanınır hâle geldi.

HAYATI VE KARİYERİ

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.

2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü.

Romantik tatil ayrılıkla bitti iddiası! İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı, neden ayrıldılar?
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