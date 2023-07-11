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Haberler Yaşam Romayı Neron İstanbul’u Ekrem yaktı: Önce İETT otobüsleri şimdi de İstaç kamyonları… Vatandaş isyan etti!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 15:56

Romayı Neron İstanbul’u Ekrem yaktı: Önce İETT otobüsleri şimdi de İstaç kamyonları… Vatandaş isyan etti!

CHP'li belediyeler, hizmet değil eziyet getirdi. İstanbul'da her gün yaşanan kriz, vatandaşı isyan ettirdi. Bakımsızlıktan önce İETT otobüslerinden ardından İstaç çöp kamyonlarından dumanlar yükseldi. Vatandaşlar isyan etti: Romayı Neron, İstanbul'u İmamoğlu yaktı!

Romayı Neron İstanbul’u Ekrem yaktı: Önce İETT otobüsleri şimdi de İstaç kamyonları… Vatandaş isyan etti!

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte sınıfta kaldı. Özellikle büyükşehirlerde ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok alanda kriz yaşandı.

Romayı Neron İstanbul’u Ekrem yaktı: Önce İETT otobüsleri şimdi de İstaç kamyonları… Vatandaş isyan etti!

En büyük kaos ise İstanbul'daydı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'dan bu yana Mega Kent'e tek bir eser bile kazandıramadı. Üstelik usulsüz ihaleler ve liyakatsizlik nedeniyle İstanbul'da her gün kriz yaşandı.

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Romayı Neron İstanbul’u Ekrem yaktı: Önce İETT otobüsleri şimdi de İstaç kamyonları… Vatandaş isyan etti!

Reklama milyonlarca liralık bütçe ayıran İBB, yatırım ve hizmet dendiğinde tasarruf yapıyoruz mesajı yolladı.

Romayı Neron İstanbul’u Ekrem yaktı: Önce İETT otobüsleri şimdi de İstaç kamyonları… Vatandaş isyan etti!

İBB iştiraklerinden İETT'de otobüslerin bakımları düzenli şekilde yapılmadı.

Romayı Neron İstanbul’u Ekrem yaktı: Önce İETT otobüsleri şimdi de İstaç kamyonları… Vatandaş isyan etti!

Büyükşehir'de ulaşımın can damarı olan metrobüsler başta olmak üzere pek çok araç yolda kaldı, yandı, vatandaşlar tarafından itilerek çalıştırıldı…

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