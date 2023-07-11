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Romayı Neron İstanbul’u Ekrem yaktı: Önce İETT otobüsleri şimdi de İstaç kamyonları… Vatandaş isyan etti!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 15:56
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
15:56
Romayı Neron İstanbul’u Ekrem yaktı: Önce İETT otobüsleri şimdi de İstaç kamyonları… Vatandaş isyan etti!
CHP'li belediyeler, hizmet değil eziyet getirdi. İstanbul'da her gün yaşanan kriz, vatandaşı isyan ettirdi. Bakımsızlıktan önce İETT otobüslerinden ardından İstaç çöp kamyonlarından dumanlar yükseldi. Vatandaşlar isyan etti: Romayı Neron, İstanbul'u İmamoğlu yaktı!