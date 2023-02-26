Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:54

Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...

Hatay'da, 'Cennetten bir köşe' denilerek pazarlanan ve depremde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı tamamen kaldırıldı. Kızı Esra İlhan (30) ve damadı Üsteğmen Miraç İlhan'dan (32) hala haber alamayan acılı baba Battal Kerzi, "DNA testi verdik. Tek umudumuz hastanede olmaları. 20 gün oldu, hala kızım yok" dedi. İşte haberin detayları...

İHA
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17 meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde "Cennetten bir köşe" sloganıyla daire satışı yapılan Rönesans Rezidans yerle bir oldu.

Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...

ÜSTEĞMEN VE EŞİNDEN HABER ALINAMADI

Rezidansın yıkılmasıyla yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Rönesans Rezidans'ta yaşayan 32 yaşındaki Üsteğmen Miraç İlhan ve 30 yaşındaki eşi Esra İlhan'dan ise depremin ilk gününden bu yana haber alınamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...

Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanan binada 9 aylık evli İlhan çiftinin cansız bedenlerine de ulaşılamadı.

Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...

Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi, İHA muhabirine depremin meydana geldiği tarihten bu yana kızı ve eşinden haber alamadıklarını söyledi.

Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...

Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının eşiyle birlikte enkazdan yaralı çıkarılmış olabileceğini umut ettiklerini kaydetti.

SON DAKİKA