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Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:46
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
10:54
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Hatay'da, 'Cennetten bir köşe' denilerek pazarlanan ve depremde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı tamamen kaldırıldı. Kızı Esra İlhan (30) ve damadı Üsteğmen Miraç İlhan'dan (32) hala haber alamayan acılı baba Battal Kerzi, "DNA testi verdik. Tek umudumuz hastanede olmaları. 20 gün oldu, hala kızım yok" dedi. İşte haberin detayları...