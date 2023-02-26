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Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı ama onlara ulaşılamadı! Acılı babadan kahreden sözler!
Giriş Tarihi: 26.02.2023 16:30
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
16:33
Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı ama onlara ulaşılamadı! Acılı babadan kahreden sözler!
Hatay'da, 'Cennetten bir köşe' denilerek pazarlanan ve depremde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı tamamen kaldırıldı. Kızı Esra İlhan (30) ve damadı Üsteğmen Miraç İlhan'dan (32) hala haber alamayan acılı baba Battal Kerzi, "DNA testi verdik. Tek umudumuz hastanede olmaları. 20 gün oldu, hala kızım yok" dedi. İşte haberin ayrıntıları...