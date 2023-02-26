Rönesans Rezidans’ın enkazı kaldırıldı ama onlara ulaşılamadı! Acılı babadan kahreden sözler!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17 meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde "Cennetten bir köşe" sloganıyla daire satışı yapılan Rönesans Rezidans yerle bir oldu.