Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”

Hastaneye götürüldüğünde gayet iyiydi. Doktorlar psikolojisi için hastaneden taburcu ettiler ve eve götürüldü. Ben de o sırada atış kampındaydım ve izin alıp Afşin'e ailesinin evine gittim. Bana sarılarak beni beklediğini söyledi. Depremde yüzüğümüzü kaybettiği için çok üzülüyordu. Bir süre sonra Ahmet'in ellerinden tuttum ama o benim elimi tutmadı.



