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Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”
Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
07:40
Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”
Kahramanmaraş merkezli iki deprem binlerce canla birlikte, kurulan hayalleri de yıktı. Hayaller, hayatlar ve mutluluklar yarım kaldı. Geride kalanların acıları da dinmiyor. Onlardan biri de, 24 günlük nişanlısı milli güreşçi Ahmet Taş'ı depreme kurban veren Astsubay Rümeysa Yılan. Kendisi de milli wushu sporcusu olan Rümeysa astsubayın, sosyal medya hesabından "2023'ün başı, 2023'ün sonu" notuyla paylaştığı nişan fotoğrafları ve nişanlısının mezarı, yürekleri dağladı.