Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”
Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 07:40

Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”

Kahramanmaraş merkezli iki deprem binlerce canla birlikte, kurulan hayalleri de yıktı. Hayaller, hayatlar ve mutluluklar yarım kaldı. Geride kalanların acıları da dinmiyor. Onlardan biri de, 24 günlük nişanlısı milli güreşçi Ahmet Taş'ı depreme kurban veren Astsubay Rümeysa Yılan. Kendisi de milli wushu sporcusu olan Rümeysa astsubayın, sosyal medya hesabından "2023'ün başı, 2023'ün sonu" notuyla paylaştığı nişan fotoğrafları ve nişanlısının mezarı, yürekleri dağladı.

Ali ALTUNTAŞ
Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”

Kahramanmaraşlı Wushu Kungfu sporcusu Rümeysa Yılan ile milli güreşçi Ahmet Taş, 6 yıl önce 30 Ağustos töreninde tanıştı. Rümeysa Yılan bir süre sonra Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nu kazanarak Ankara'ya gitti. Rümeysa astsubay olurken Ahmet ise beden eğitimi öğretmenliğini kazandı.

Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”

Çift 6 yıllık birlikteliklerinin ardından 14 Ocak 2023'te nişanlandı. Ancak evlilik planları yapan çifti nişanlarından sadece 24 gün sonra deprem ayırdı. Nişanlısına olan özlemini her fırsatta dile getiren Rümeysa astsubay, fotoğraflarda kalan yarım kalan yaşanmışlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”

ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI, 1 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Kahramanmaraş Belediyesi İstiklal Güreş Takımı'nda olan nişanlısı Ahmet Taş'ın enkazdan 23 saat sonra sağ çıkarıldığını belirten Rümeysa Yılan; "Ahmet, İstiklalsporun tesislerinde kalıyordu. Güreş Şampiyonasına 1 hafta kalmıştı ve ona hazırlanıyordu. Ahmet deprem olduktan 23 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.

Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”

Hastaneye götürüldüğünde gayet iyiydi. Doktorlar psikolojisi için hastaneden taburcu ettiler ve eve götürüldü. Ben de o sırada atış kampındaydım ve izin alıp Afşin'e ailesinin evine gittim. Bana sarılarak beni beklediğini söyledi. Depremde yüzüğümüzü kaybettiği için çok üzülüyordu. Bir süre sonra Ahmet'in ellerinden tuttum ama o benim elimi tutmadı.

Rümeysa astsubayın yıkılan hayalleri! “Rüyalarıma giriyor ‘ben ölmedim’ diyor”

Seslendim Ahmet diye cevap vermedi, sarsmaya başladım, üzerime düştü. Hemen ambulansa haber verdik. Kanda azot oranı çok yükselmiş. Uzun süre enkaz altında kalan insanların kanında ki oksijen oranı azalıyormuş. Hemen Diyalize girmesi gerekiyordu. Kanının temizlenmesi için Kayseri'ye götürüldü ancak yolda vefat etti" dedi.

SON DAKİKA