Rümeysa Meriç Özcan’ın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!

İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ

Yapılan incelemeler sonunda olay gecesi Rümeysa Meriç Özcan'ın, arkadaşları Tunay A. (22), E.K. (20), Y.A.A. ile K.N.K. (17) ve C.Ç. ile buluştuğu, bir süre gezdikten sonra arkadaşları ile ayrılarak erkek arkadaşı olan Tunay A. ile Halıdere Eski Köy Caddesi üzerindeki ormanlık alana gittikleri öğrenildi. İddiaya burada Tunay A. kız arkadaşı Özcan ile ilişkiye girmek istedi.