Giriş Tarihi: 17.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
12:54
Rümeysa Meriç’i öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatan şahıs ifadesini reddetti: “Baskı altındaydım”
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cinsel birliktelik teklifini geri çeviren 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ı boynuna ip bağlayarak bayılttığı ve kamyonetle birlikte uçurumdan attığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanığın emniyetteki ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlılıkla anlattığı, savcılık ifadesinde ise itirafını kabul etmediği yer aldı. İşte haberin detayları…