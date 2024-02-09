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Rus bakıcıya çatallı dehşette itiraf: Gerekirse ayaklarına sıkın 20 bin dolarınızı alın!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:50
Rus bakıcıya çatallı dehşette itiraf: Gerekirse ayaklarına sıkın 20 bin dolarınızı alın!
Bakırköy'de geçtiğimiz yıl yüzde 100'ün üzerinde kira artışını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısı Rus bakıcı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafiri Nadir Ö.'yü darp ederek çatalla yaralayan, evdeki kavanozları yere atarak tek tek kıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in yargılandığı davada karar çıktı. Bilik, 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan karar duruşmasında, Bilik'in kiracısını evden çıkarmak için adam tuttuğu da ortaya çıktı. Sanıklardan Nizam Şimşek son savunmasında itirafta bulunmak istediğini belirterek şunları söyledi