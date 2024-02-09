Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Rus bakıcıya çatallı dehşette itiraf: Gerekirse ayaklarına sıkın 20 bin dolarınızı alın!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:50

Rus bakıcıya çatallı dehşette itiraf: Gerekirse ayaklarına sıkın 20 bin dolarınızı alın!

Bakırköy'de geçtiğimiz yıl yüzde 100'ün üzerinde kira artışını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısı Rus bakıcı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafiri Nadir Ö.'yü darp ederek çatalla yaralayan, evdeki kavanozları yere atarak tek tek kıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in yargılandığı davada karar çıktı. Bilik, 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan karar duruşmasında, Bilik'in kiracısını evden çıkarmak için adam tuttuğu da ortaya çıktı. Sanıklardan Nizam Şimşek son savunmasında itirafta bulunmak istediğini belirterek şunları söyledi

HUZEYFE ATICI
Rus bakıcıya çatallı dehşette itiraf: Gerekirse ayaklarına sıkın 20 bin dolarınızı alın!

Bakırköy'de geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan akıllara durgunluk veren olayda ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, yüzde 100 kira artışını kabul etmeyen, İstanbul'da bakıcılık yaparak hayatını sürdüren kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafiri Nadir Ö.'nün evini basıp darp ederek çatalla yaralamış , evdeki kavanozları yere atarak tek tek kırmıştı. Dehşet evinden yaralı çıkan kiracı Guldzhakhan Krıtckaıa, Mehmet Cengiz Bilik hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Rus bakıcıya çatallı dehşette itiraf: Gerekirse ayaklarına sıkın 20 bin dolarınızı alın!

Soruşturmanın tamamlanması sonucu hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı Bilik'in 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplamda 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapsini talep etmişti. Bilik'in iddianamenin kabulü ile Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Dün görülen duruşmada ise karar açıklandı. Mahkeme, Mehmet Cengiz Bilik'in 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapsine hükmederken bir suçu birlikte işledikleri Nazım Şimşek ve Serdar Ok ise 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rus bakıcıya çatallı dehşette itiraf: Gerekirse ayaklarına sıkın 20 bin dolarınızı alın!

"GEREKİRSE AYAKLARINA SIKIN"
Mahkemede söz hakkı tanınan sanıklardan Nizam Şimşek, bir itirafta bulunmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek şöyle konuştu: "O dönem Serdar Ok ile yarı zamanlı bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben Serdar ve yanımızda çalışan Şahin diye bir arkadaş Şirinevler'de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. Mehmet bize 'Ataköy'de 400 dairem var.

Rus bakıcıya çatallı dehşette itiraf: Gerekirse ayaklarına sıkın 20 bin dolarınızı alın!

Kiraları toplarken yanımda bulunun' dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Aynı zamanda 'Bir dairem var, bu daireme çöktüler, bu dairemdeki kiracıyı çıkarmama yardımcı olun, işi bitirin karşılığında 20 bin dolarınızı alın' dedi.

Rus bakıcıya çatallı dehşette itiraf: Gerekirse ayaklarına sıkın 20 bin dolarınızı alın!

Nadir'in şahsi evinin adresini dahi bizi verdi. Nadir'in karısının numarasını Serdar'a gönderdi. Gerekirse ayaklarına sıkın diyerek bize işi verdi" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA