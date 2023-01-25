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Haberler Yaşam Rus kadın çıldırdı: Okey bağımlıları istifini bozmadı!
Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 14:25

Rus kadın çıldırdı: Okey bağımlıları istifini bozmadı!

İnanılmaz olay Antalya'da yaşandı. Rus uyruklu Natilia, mutfak mermerlerini söküp sokağa fırlattı. Vatandaşlar gözlerine inanamadı. Kahvehanede okey oynayanlar ise istifini bozmadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

Rus kadın çıldırdı: Okey bağımlıları istifini bozmadı!

Akılalmaz olay dün Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Sinir krizi geçiren Rus uyruklu Natilia, 4 katlı apartmanın en üst katından aşağıya mermer ve bazı eşyaların aşağı attı.

Rus kadın çıldırdı: Okey bağımlıları istifini bozmadı!

Genç kadının attığı mermerler bir aracın arka camını kırarken, başka bir aracın tavanını çökertti.

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Rus kadın çıldırdı: Okey bağımlıları istifini bozmadı!

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Rus kadın çıldırdı: Okey bağımlıları istifini bozmadı!

Rus uyruklu Natilia Z'nin oturduğu daireye çıkan polis ekipleri, genç kadını sakinleştirdi. Ekipler, Natalia Z.'yi yanında getirdiği köpeğiyle birlikte polis merkezine götürülürken, olay sırasında aynı evde olduğu belirlenen Tuğçe K. ile Mehmet A. da ifade için karakola götürüldü.

Rus kadın çıldırdı: Okey bağımlıları istifini bozmadı!

Tüm bu olaylar yaşanırken, binanın zemin katındaki bir kahvehanede bulunanlar, masada oyun oynamaya devam etti.


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