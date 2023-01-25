Haberler Yaşam Rus kadın çıldırdı: Okey bağımlıları istifini bozmadı!

Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 14:25

Rus kadın çıldırdı: Okey bağımlıları istifini bozmadı!

İnanılmaz olay Antalya'da yaşandı. Rus uyruklu Natilia, mutfak mermerlerini söküp sokağa fırlattı. Vatandaşlar gözlerine inanamadı. Kahvehanede okey oynayanlar ise istifini bozmadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.