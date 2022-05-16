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Haberler Yaşam Rus kadın polisler olay oldu! Dünya bu paylaşımları konuştu
Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 11:29

Rus kadın polisler olay oldu! Dünya bu paylaşımları konuştu

Rusya Federasyonu, sosyal medyanın en popüler ülkelerinden biri. Rusya'dan gelen görüntüler büyük ilgi görüyor. İnternet dünyasının renkli kareleri sık sık bu ülkeden geliyor. Bu kez başroldeki isimler ise güvenlik güçleri. Rus kadın polisler de en az Rus halkı kadar renkli ve ilginç manzaralarla karşılaşılmasına neden oluyor. Bazı güvenlik görevlilerinin rahat tavırlarıyla çektikleri fotoğraflar internette dolaşırken bu durumun nereye kadar süreceği ise merak konusu. Rus güvenlik güçleri sosyal medyada paylaştıkları ve binlerce beğeni alan kareleri bir tartışmanın da fitilini ateşlemekte. Öte yandan bu durumu doğru bulmayan Rusların olduğu da olduğu ortada. İşte o görüntüler...

Rus kadın polisler olay oldu! Dünya bu paylaşımları konuştu

Dünyanın sıradışı köşesi Rusya'dan yine şaşkına çeviren görüntüler geliyor.

Rus kadın polisler olay oldu! Dünya bu paylaşımları konuştu

Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor.

Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor...

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Rus kadın polisler olay oldu! Dünya bu paylaşımları konuştu

Son yıllarda giderek artıyor!

Rus kadın polisler olay oldu! Dünya bu paylaşımları konuştu

Rus kadın polisler sosyal medya üzerinden birbirlerine nazire yapmaya devam ediyor.

Rus kadın polisler olay oldu! Dünya bu paylaşımları konuştu

Bu gidişin nerede noktalanacağı da merak ediliyor.

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