Haberler Yaşam Rus kadın polisler olay oldu! Dünya bu paylaşımları konuştu

Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 11:29

Rus kadın polisler olay oldu! Dünya bu paylaşımları konuştu

Rusya Federasyonu, sosyal medyanın en popüler ülkelerinden biri. Rusya'dan gelen görüntüler büyük ilgi görüyor. İnternet dünyasının renkli kareleri sık sık bu ülkeden geliyor. Bu kez başroldeki isimler ise güvenlik güçleri. Rus kadın polisler de en az Rus halkı kadar renkli ve ilginç manzaralarla karşılaşılmasına neden oluyor. Bazı güvenlik görevlilerinin rahat tavırlarıyla çektikleri fotoğraflar internette dolaşırken bu durumun nereye kadar süreceği ise merak konusu. Rus güvenlik güçleri sosyal medyada paylaştıkları ve binlerce beğeni alan kareleri bir tartışmanın da fitilini ateşlemekte. Öte yandan bu durumu doğru bulmayan Rusların olduğu da olduğu ortada. İşte o görüntüler...