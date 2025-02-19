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Rus kadın yenidoğan bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: İsteği pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
14:59
Rus kadın yenidoğan bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: İsteği pes dedirtti!
Rus Ekaterina Burnazkina, yenidoğan bebeğini Antalya Havalimanı'ndaki klozete bıraktı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ortada kalan bebeğe devlet sahip çıktı. İlk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen vicdansız annenin o isteği ise herkesi şaşırttı…