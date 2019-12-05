Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Azov' Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', 'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 05.12.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 17:55
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 15.15'te Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra 'ne doğru yol aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
BİZE ULAŞIN