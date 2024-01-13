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Rus turist Nadezhda Iarygina ormanda ölü bulunmuştu: Dikkat çeken uyku hapı detayı!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
16:49
Rus turist Nadezhda Iarygina ormanda ölü bulunmuştu: Dikkat çeken uyku hapı detayı!
Rus turist Nadezhda Iarygina, yılbaşı tatil için geldiği Antalya'nın Kemer İlçesi'nde doğa yürüyüşüne çıktı. Genç kadından uzun süre haber alınmaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Dün, cansız bedeni bulunan Nadezhda Iarygina'yla ilgili şoke eden bilgiler paylaşıldı: Dikkat çeken uyku hapı detayı!