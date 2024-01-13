Rus turist Nadezhda Iarygina ormanda ölü bulunmuştu: Dikkat çeken uyku hapı detayı!

Ekiplerin arama çalışmalarından dün acı haber geldi. Arama kurtarma ekiplerinin sırt üstü yatar vaziyette buldukları Nadezhda Iarygina'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili şoke eden detaylara yer verildi. Öyle ki Nadezhda Iarygina'nın odasında ve yanında boş uyku kutularının bulunduğu belirtildi.