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Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 16:49

Rus turist Nadezhda Iarygina ormanda ölü bulunmuştu: Dikkat çeken uyku hapı detayı!

Rus turist Nadezhda Iarygina, yılbaşı tatil için geldiği Antalya'nın Kemer İlçesi'nde doğa yürüyüşüne çıktı. Genç kadından uzun süre haber alınmaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Dün, cansız bedeni bulunan Nadezhda Iarygina'yla ilgili şoke eden bilgiler paylaşıldı: Dikkat çeken uyku hapı detayı!

DHA
Rus turist Nadezhda Iarygina ormanda ölü bulunmuştu: Dikkat çeken uyku hapı detayı!

Rus turist Nadezhda Iarygina, yılbaşı tatili için Antalya'nın Kemer İlçesi'ne geldi. 4 Ocak günü tek başına ormana yürüyüşe gitti. O günden beri haber alınamayan genç kadına ulaşılamaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Rus turist Nadezhda Iarygina ormanda ölü bulunmuştu: Dikkat çeken uyku hapı detayı!

Çalış Tepesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü belirlenen Nadezhda Iarygina'yı bulmak için AFAD ekipleri günler süren çalışma gerçekleştirdi.

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Rus turist Nadezhda Iarygina ormanda ölü bulunmuştu: Dikkat çeken uyku hapı detayı!

Ekiplerin arama çalışmalarından dün acı haber geldi. Arama kurtarma ekiplerinin sırt üstü yatar vaziyette buldukları Nadezhda Iarygina'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili şoke eden detaylara yer verildi. Öyle ki Nadezhda Iarygina'nın odasında ve yanında boş uyku kutularının bulunduğu belirtildi.

Rus turist Nadezhda Iarygina ormanda ölü bulunmuştu: Dikkat çeken uyku hapı detayı!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 12.01.2024 günü sırt üstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür.

Rus turist Nadezhda Iarygina ormanda ölü bulunmuştu: Dikkat çeken uyku hapı detayı!

Ayrıca şahsın odasında yapılan araştırmada da boş uyku hapı kutusu bulunmuştur. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır.

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