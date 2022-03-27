Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi

"TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bugün ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştirebiliriz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz.