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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi
Giriş Tarihi: 27.03.2022 12:57
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
12:57
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi
Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Ukrayna'da devam eden çatışmalar dünyadaki ırkçı ve ayrımcı yaklaşımların turnusol kağıdı olmaya devam ederken Türkiye mağdurun dili dini, ten rengini ayırt etmeksizin sahip çıkan tek ülke olmayı sürdürüyor. Ukrayna'da yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye'deki ilgili tüm bakanlıkların kabulü ile 159 yetim Ukraynalı çocuk Antalya'ya getirildi. İşte duygu dolu o anlar...