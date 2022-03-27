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Giriş Tarihi: 27.03.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 12:57

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Ukrayna'da devam eden çatışmalar dünyadaki ırkçı ve ayrımcı yaklaşımların turnusol kağıdı olmaya devam ederken Türkiye mağdurun dili dini, ten rengini ayırt etmeksizin sahip çıkan tek ülke olmayı sürdürüyor. Ukrayna'da yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye'deki ilgili tüm bakanlıkların kabulü ile 159 yetim Ukraynalı çocuk Antalya'ya getirildi. İşte duygu dolu o anlar...

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi

Son dakika haberler: Rusya'nın saldırmaya devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik kafile, 3 saatlik yolcuğun ardından Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi

SON DAKİKA | 159 UKRAYNALI YETİM TÜRKİYE'DE

Savaşın devam ettiği Ukrayna'daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile, Polonya'dan 3 saat süren uçak yolculuğunun ardından Antalya'ya geldi.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi

BÜYÜKELÇİ KARŞILADI

Çocukları havalimanı çıkışında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi

Havalimanından kendilerini bekleyen dört otobüse binen çocuklar, ağırlanacakları otele geçecekler.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi

"TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bugün ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştirebiliriz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz.

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