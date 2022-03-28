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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi adım: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:08
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
08:08
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi adım: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaparak Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi