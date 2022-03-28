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Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:08

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi adım: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaparak Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’den tarihi adım: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’den tarihi adım: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ İSTANBUL'DA OLACAK

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Bu kapsamda Rus heyetinin bugün saat 16.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na geleceği bildirildi.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’den tarihi adım: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam

RUSYA VE UKRAYNA HEYETLERİ 'MÜZAKERE' İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin barış yolu ile sonuçlanması için diplomatik hamlelerini sürdürürken, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 28-30 Mart tarihlerinde müzakere için Türkiye'ye gelecekleri öğrenildi.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’den tarihi adım: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam

Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan parlamento üyesi David Arakhamia sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacağı duyurarak, "Bugün videokonferans yoluyla yapılan müzakerelerde, bir sonraki turun yüz yüze olarak 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Ayrıntılar daha sonra gelecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’den tarihi adım: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna tarafı ile videokonferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı" dedi.

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