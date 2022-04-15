RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş açıklama! Kiev bölgesinde bilanço ağırlaşıyor

Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da 324 hastaneyi hedef aldığını belirterek, "Rus askerleri, savaşın başından bu yana 14'ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu ve 24 sağlık tesisi restore edilmiyor. Yaklaşık 60 ambulans ateş altında kaldı ve 6 doktor hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.