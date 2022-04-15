RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş açıklama! Kiev bölgesinde bilanço ağırlaşıyor

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus askerlerinden temizlenen Buça kentindeki kan donduran görüntülerin ardından AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırım kararları alırken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama daha geldi. Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 900'ü geçtiğini açıkladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelişmeler...