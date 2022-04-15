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Haberler Yaşam RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA | Ukrayna'dan flaş açıklama! Kiev bölgesinde bilanço ağırlaşıyor
Giriş Tarihi: 15.04.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 19:11

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA | Ukrayna'dan flaş açıklama! Kiev bölgesinde bilanço ağırlaşıyor

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus askerlerinden temizlenen Buça kentindeki kan donduran görüntülerin ardından AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırım kararları alırken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama daha geldi. Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 900'ü geçtiğini açıkladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelişmeler...

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş açıklama! Kiev bölgesinde bilanço ağırlaşıyor

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırıları devam ederken, Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, kentte bilançonun ağırlaştığını bildirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş açıklama! Kiev bölgesinde bilanço ağırlaşıyor

900'DEN FAZLA SİVİLİN CESEDİ TESPİT EDİLDİ

Nebitov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde 900'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini bildirdi.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş açıklama! Kiev bölgesinde bilanço ağırlaşıyor

En fazla sivil kaybın Buça'da yaşandığını belirten Nebitov, bu şehirde 350'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini kaydetti.

İşte dakika dakika Rusya Ukrayna Savaşı'ndan son gelişmeler...

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş açıklama! Kiev bölgesinde bilanço ağırlaşıyor

19.01: Rusya, Ukrayna topraklarına başlattığı savaşın başından bu yana 14 çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, yeni bir açıklama yaptı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş açıklama! Kiev bölgesinde bilanço ağırlaşıyor

Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da 324 hastaneyi hedef aldığını belirterek, "Rus askerleri, savaşın başından bu yana 14'ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu ve 24 sağlık tesisi restore edilmiyor. Yaklaşık 60 ambulans ateş altında kaldı ve 6 doktor hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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