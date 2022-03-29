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Giriş Tarihi: 29.03.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 16:59

Rusya Ukrayna savaşında ateşkes oldu mu, savaş bitecek mi? Türkiye'deki müzakereden ne sonuç çıktı?

Dünya basının yakından takip ettiği Rusya Ukrayna savaşı 34.güne girildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, iki taraflı görüşmeler sürüyor. Bugün ise iki ülkenin müzakere heyetleri Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi. Diplomatik anlaşmanın sağlanmasını isteyen vatandaşlar ''Rusya Ukrayna savaşında ateşkes oldu mu, savaş bitecek mi? Türkiye'deki müzakereden ne sonuç çıktı?'' Sorusuna yanıt arıyor. İşte Rusya Ukrayna savaşı ile alakalı son dakika bilgiler…

Rusya Ukrayna savaşında ateşkes oldu mu, savaş bitecek mi? Türkiye’deki müzakereden ne sonuç çıktı?

Rusya Ukrayna müzakeresi 29 Mart 2022 Salı günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, Ukrayna'nın ardından Rusya heyeti geldi. Gelen bilgilere göre Rus heyet ise Ukrayna heyetine nazaran daha kısa bir açıklama yaptı. İki ülke arasında barış çabası sürerken bugün itibariyle çatışmaların 34.gününe girildi. Peki Rusya Ukrayna savaşında ateşkes oldu mu, savaş bitecek mi? Türkiye'deki müzakereden ne sonuç çıktı?

Rusya Ukrayna savaşında ateşkes oldu mu, savaş bitecek mi? Türkiye’deki müzakereden ne sonuç çıktı?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA ATEŞKES OLDU MU, SAVAŞ BİTECEK Mİ, SONUÇ NE ÇIKTI?

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı. Ukrayna heyeti, tarihi zirve sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Savaşın ne zaman biteceğine dair tarih henüz netlik kazanmadı. Detaylar şöyle;

UKRAYNA HEYETİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: NATO'YA GİRMEYECEĞİZ

Ukrayna heyeti, tarihi zirve sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Heyetin açıklaması şöyle:

Ne olursa olsun istişareler 3 gün içinde yapılabilir, sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenliğimizi sağlayabilir. Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, Türkiye, İsrail.

Sadece resmi bir onay bekliyoruz. Bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği garanti altına alınsın istiyoruz. Bizim temel talebimiz bunların çok net ve yasal açıdan bağlayıcı garantilerin olması. Rusya tarafından saldırı olursa 3 gün içinde istişarelerin gerçekleştirilmesi gerekir, garantör ülkelerin bize destek sunması gerekir böyle bir senaryoda. Temel talebimiz bu şekildedir.

NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki garantiler sağlanırsa, böyle bir senaryoda bizim de herhangi bir askeri ya da siyasi topluluğa katılmamız söz konusu olmayacaktır.

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Rusya Ukrayna savaşında ateşkes oldu mu, savaş bitecek mi? Türkiye’deki müzakereden ne sonuç çıktı?

"GÜVENLİK GARANTİSİ ÜZERİNDE HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK"

Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir kapsamda ele alınmalıdır, görüşmeler kapsamında bu bölgelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir.

"RUSYA İLE İSTİŞARELERİMİZ 2 HAFTA İÇİNDE DEVAM EDECEK"

Diğer konular biraz çözüme ulaştırılmış oldu. OHAL altında uygulamaya konulması gerekecek, sosyal medyada özellikle dezenformasyon yayıldığına dikkat çekmek istiyorum. Bahsettiğim referandum, OHAL bittiğinde gerçekleşebilir. Ukrayna topraklarında hiçbir askeri baskının olmaması gerekir, bu konuda tutumuz sabittir. Önümüzdeki 2 hafta içinde Rusya ile istişarelerimiz devam edecek, önümüzdeki iki hafta içinde garantör ülkeleri de çok taraflı görüşmeye devam etmeye davet ediyoruz. Bu zamana kadar aramızdaki en büyük farklılıkları da ortadan kaldırabileceğimizi umut ediyoruz. Çok taraflı, uluslararası, bir anlaşma o zaman atılabilir.

Rusya Ukrayna savaşında ateşkes oldu mu, savaş bitecek mi? Türkiye’deki müzakereden ne sonuç çıktı?

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Demokratik haklar bizim vatandaşlarımıza sağlanmalı, Kırım'ın işgalden kurtarılması çok daha sağlıklı olur. Müzakerelerden geri adım atmayacağız, bu anlaşmaya sadece çatışmalar durursa imza atacağız.

Bu görüşme sonucunda hem Rusya hem Ukrayna hem de garantör ülkelerin kabul edebileceği maddeleri ele aldık. İnsani ateşkes formatı ele alınmaktadır, insani koridorların ele alınacağı bir sürü yer var. Teklif ettiğimiz formatta birliklerin yerlerini değiştirmesi manevrası yasaklanacak.

RUS HEYETİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Rus heyet ise Ukrayna heyetine nazaran daha kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Dışişleri bakanları anlaşırsa liderler görüşebilir dışişleri bakanları onaylanabilir. Ukrayna heyetinin taleplerini Putin'e ileteceğiz. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz." ifadeleri yer aldı.

RUSYA: KİEV VE ÇERNİHİV'DE OPERASYON DURACAK

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN DOLMABAHÇE'YE GELDİ, DÜNYAYA SESLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müzakere heyetlerini ziyaret için İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geldi. Erdoğan, burada dünyaya seslendi. Müzakere heyetlerinin barış için büyük sorumluluğu olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Dünya sizden müjde bekliyor' dedi. Erdoğan, arabuluculuk için Türkiye'nin her türlü adımı atacağını da söyledi.

Rusya Ukrayna savaşında ateşkes oldu mu, savaş bitecek mi? Türkiye’deki müzakereden ne sonuç çıktı?

"LİDERLER ZİRVESİNE DE TALİBİZ"

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, mevkidaşları Putin ve Zelenskiy'e de seslenmeyi ihmal etmedi. Erdoğan, 'Dostlarım' dediği devlet başkanlarına, 'Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasına hazırız.' dedi. Erdoğan, bugün çıkacak kararların lideler zirvesine kapı aralayacağına inandığını da ifade etti.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından salondan ayrılmadan müzakere heyetleri ile konuştu. Heyetler yapıcı yutumundan dolayı Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Erdoğan, daha sonra salondan ayrılarak Özbekistan'a gitti.

ABD ve Avrupa, Rusya'ya savaş nedeniyle yaptırım uygulamaya başladı. Uygulanan yaptırımlar Rus oligarlara da sıçramıştı. O oligarklardan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, önce kulübünü sattı. Daha sonra ise yatlarını Türkiye'den ülkesine götürdü. Abramovich, bugün müzakere masasında yer aldı. Tarafların uzlaşması için Abramovich de arabuluculuk yapacak. Rus oligark, daha önce de barışın tesis edilmesi için görev almaya hazır olduğunu belirtmişti. Abramovich'in zehirlendiği de iddia edilmişti.

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