Rusya Ukrayna savaşında ateşkes oldu mu, savaş bitecek mi? Türkiye’deki müzakereden ne sonuç çıktı?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA ATEŞKES OLDU MU, SAVAŞ BİTECEK Mİ, SONUÇ NE ÇIKTI?

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı. Ukrayna heyeti, tarihi zirve sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Savaşın ne zaman biteceğine dair tarih henüz netlik kazanmadı. Detaylar şöyle;

UKRAYNA HEYETİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: NATO'YA GİRMEYECEĞİZ

Ukrayna heyeti, tarihi zirve sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Heyetin açıklaması şöyle:

Ne olursa olsun istişareler 3 gün içinde yapılabilir, sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenliğimizi sağlayabilir. Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, Türkiye, İsrail.

Sadece resmi bir onay bekliyoruz. Bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği garanti altına alınsın istiyoruz. Bizim temel talebimiz bunların çok net ve yasal açıdan bağlayıcı garantilerin olması. Rusya tarafından saldırı olursa 3 gün içinde istişarelerin gerçekleştirilmesi gerekir, garantör ülkelerin bize destek sunması gerekir böyle bir senaryoda. Temel talebimiz bu şekildedir.

NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki garantiler sağlanırsa, böyle bir senaryoda bizim de herhangi bir askeri ya da siyasi topluluğa katılmamız söz konusu olmayacaktır.