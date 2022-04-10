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Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşında flaş! 13 kilometrelik Rus konvoyunun hedefinde o şehir var! Tam 66 kez bombalandı: Can kayıpları var
Giriş Tarihi: 10.04.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 18:28

Rusya Ukrayna savaşında flaş! 13 kilometrelik Rus konvoyunun hedefinde o şehir var! Tam 66 kez bombalandı: Can kayıpları var

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savaşın 46. gününde ABD merkezli uydu görüntüleyici şirketi MAXAR'ın yayınladığı görüntülerde ise bir detay dikkat çekti. 13 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyunun Ukrayna'nın bir şehrine doğru ilerlediği görüldü. Konvoyun hedefindeki şehrin gece yarısından beri onlarca kez bombalandığı ve 2 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol dahil bugün 9 koridor açılması için anlaştık." ifadelerine yer verildi. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşından görüntüler...

Rusya Ukrayna savaşında flaş! 13 kilometrelik Rus konvoyunun hedefinde o şehir var! Tam 66 kez bombalandı: Can kayıpları var

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna Savaşı'nın 46. gününde Ukrayna'dan acı görüntüler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli uydu görüntüleyici şirketi MAXAR'ın yayınladığı görüntülerde ise bir detay dikkat çekti.

Rusya Ukrayna savaşında flaş! 13 kilometrelik Rus konvoyunun hedefinde o şehir var! Tam 66 kez bombalandı: Can kayıpları var

Görüntülerde 13 kilometrelik bir Rus konvoyunun Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'a doğru ilerlediği görüldü. Konvoyda oldukça yüklü askeri teçhizat ve silah olduğu düşünülüyor.

Fotoğrafların 8 Nisan'a ait olduğu bildirildi. En son alınan bilgilere göre konvoy Velykyi Burluk yerleşim yerinden şehre doğru ilerliyor. Konvoyda oldukça yüklü askeri teçhizat ve silah olduğu düşünülüyor.

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Rusya Ukrayna savaşında flaş! 13 kilometrelik Rus konvoyunun hedefinde o şehir var! Tam 66 kez bombalandı: Can kayıpları var

Öte yandan bir saat kadar önce Harkov'da bir Rus saldırısının gerçekleştiği ifade edildi. 2 kişinin öldürü saldırıyla ilgili konuşan Bölge Valisi Olen Synyehubov, Harkov'a bağlı Dernachy kasabasında çok sayıda kişinin yaralandığı söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Rus kuvvetleri çeşitli bölgelerde 66 topçu saldırısı düzeneldi. Can kaybı var. Gördüğünüz gibi Rus ordusu sivillerle mücadeleye devam ediyori çünkü cephede zaferi yok."

Rusya Ukrayna savaşında flaş! 13 kilometrelik Rus konvoyunun hedefinde o şehir var! Tam 66 kez bombalandı: Can kayıpları var

İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaşından son gelişmeler...

9 TAHLİYE KORİDORU AÇILACAK

18.28: Ukrayna: Mariupol dahil bugün 9 koridor açılması için anlaştık

Rusya Ukrayna savaşında flaş! 13 kilometrelik Rus konvoyunun hedefinde o şehir var! Tam 66 kez bombalandı: Can kayıpları var

18.26: Ukrayna'nın Bucha kentinde kilisenin bahçesindeki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.

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