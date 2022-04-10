Rusya Ukrayna savaşında flaş! 13 kilometrelik Rus konvoyunun hedefinde o şehir var! Tam 66 kez bombalandı: Can kayıpları var

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savaşın 46. gününde ABD merkezli uydu görüntüleyici şirketi MAXAR'ın yayınladığı görüntülerde ise bir detay dikkat çekti. 13 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyunun Ukrayna'nın bir şehrine doğru ilerlediği görüldü. Konvoyun hedefindeki şehrin gece yarısından beri onlarca kez bombalandığı ve 2 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol dahil bugün 9 koridor açılması için anlaştık." ifadelerine yer verildi. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşından görüntüler...