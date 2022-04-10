Rusya Ukrayna savaşında flaş! 13 kilometrelik Rus konvoyunun hedefinde o şehir var! Tam 66 kez bombalandı: Can kayıpları var

Öte yandan bir saat kadar önce Harkov'da bir Rus saldırısının gerçekleştiği ifade edildi. 2 kişinin öldürü saldırıyla ilgili konuşan Bölge Valisi Olen Synyehubov, Harkov'a bağlı Dernachy kasabasında çok sayıda kişinin yaralandığı söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Rus kuvvetleri çeşitli bölgelerde 66 topçu saldırısı düzeneldi. Can kaybı var. Gördüğünüz gibi Rus ordusu sivillerle mücadeleye devam ediyori çünkü cephede zaferi yok."