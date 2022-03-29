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Giriş Tarihi: 29.03.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 16:42

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Taraflar müzakere masasına oturdu: Ateşkes yakın mı?

Son dakika haberi... Rusya- Ukrayna savaşı 34. gününe girdi. İki taraf arasında süren müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da gerçekleşti. Dolmabahçe'deki Barış müzakeresi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlarken, heyetler daha sonra masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı müzakerelerin ardından yapılan açıklamalarda ilk kez ateşkes ihtimali vurgulandı. Peki Rusya- Ukrayna arasındaki savaş sona eriyor mu? Rusya ve Ukrayna ateşkes imzalamaya yakın mı? İşte kritik zirveden son dakika detayları ve dünyanın gözünü çevirdiği savaştan son gelişmeler...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Taraflar müzakere masasına oturdu: Ateşkes yakın mı?

Rusya-Ukrayna savaşında 34'üncü güne girildi. Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da buluştu. Sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyetlere başarılar diledi, sorumluluklarının büyük olduğunu aktardı

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Taraflar müzakere masasına oturdu: Ateşkes yakın mı?

Erdoğan'ın mesajları hem Rus hem de Ukrayna heyetinden alkış aldı. Görüşmeler 14.00'te sona ererken, Rus ve Ukrayna heyeti açıklamalarda bulundu. Ukrayna heyeti, 'Garantör' vurgusu yaparken, Türkiye'yi de işaret etti. Rus heyeti ise, görüşmelerin 2 hafta içinde süreceğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan toplantının ardından kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" denildi.

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Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Taraflar müzakere masasına oturdu: Ateşkes yakın mı?

UKRAYNA HEYETİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: NATO'YA GİRMEYECEĞİZ

Ukrayna heyeti, tarihi zirve sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Heyetin açıklaması şöyle:

Ne olursa olsun istişareler 3 gün içinde yapılabilir, sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenliğimizi sağlayabilir. Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, Türkiye, İsrail.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Taraflar müzakere masasına oturdu: Ateşkes yakın mı?

Sadece resmi bir onay bekliyoruz. Bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği garanti altına alınsın istiyoruz. Bizim temel talebimiz bunların çok net ve yasal açıdan bağlayıcı garantilerin olması. Rusya tarafından saldırı olursa 3 gün içinde istişarelerin gerçekleştirilmesi gerekir, garantör ülkelerin bize destek sunması gerekir böyle bir senaryoda. Temel talebimiz bu şekildedir.

NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki garantiler sağlanırsa, böyle bir senaryoda bizim de herhangi bir askeri ya da siyasi topluluğa katılmamız söz konusu olmayacaktır.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Taraflar müzakere masasına oturdu: Ateşkes yakın mı?

"GÜVENLİK GARANTİSİ ÜZERİNDE HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK"

Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir kapsamda ele alınmalıdır, görüşmeler kapsamında bu bölgelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir.

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