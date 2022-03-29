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Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Taraflar müzakere masasına oturdu: Ateşkes yakın mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 16:25
Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
16:42
Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Taraflar müzakere masasına oturdu: Ateşkes yakın mı?
Son dakika haberi... Rusya- Ukrayna savaşı 34. gününe girdi. İki taraf arasında süren müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da gerçekleşti. Dolmabahçe'deki Barış müzakeresi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlarken, heyetler daha sonra masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı müzakerelerin ardından yapılan açıklamalarda ilk kez ateşkes ihtimali vurgulandı. Peki Rusya- Ukrayna arasındaki savaş sona eriyor mu? Rusya ve Ukrayna ateşkes imzalamaya yakın mı? İşte kritik zirveden son dakika detayları ve dünyanın gözünü çevirdiği savaştan son gelişmeler...