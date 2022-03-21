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Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Vladimir Zelenskiy'den flaş açıklama! İlk kez dile getirdi: Referandum şartı!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 22:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Vladimir Zelenskiy'den flaş açıklama! İlk kez dile getirdi: Referandum şartı!
Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddeti ile 27. gününde de sürüyor. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden gelen son dakika haberlerine göre ise; Rusya ordusu Kiev'in dışında bekleyişini sürdürürken saldırılarına da yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor. Rusya, Azak Denizi'ne kıyısı olan Mariupol şehrini ele geçirmek için şehrin çevresini kuşatma altına aldı. Öte yandan; ABD Başkanı Joe Biden da kritik bir seyahat yapacak. Biden, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Rusya'nın Ukrayna saldırılarını görüşmek üzere Polonya'ya gidecek. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan ise Joe Biden'ın, Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İşte Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri!