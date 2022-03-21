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Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Vladimir Zelenskiy'den flaş açıklama! İlk kez dile getirdi: Referandum şartı!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 22:27 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 00:41

Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Vladimir Zelenskiy'den flaş açıklama! İlk kez dile getirdi: Referandum şartı!

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddeti ile 27. gününde de sürüyor. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden gelen son dakika haberlerine göre ise; Rusya ordusu Kiev'in dışında bekleyişini sürdürürken saldırılarına da yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor. Rusya, Azak Denizi'ne kıyısı olan Mariupol şehrini ele geçirmek için şehrin çevresini kuşatma altına aldı. Öte yandan; ABD Başkanı Joe Biden da kritik bir seyahat yapacak. Biden, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Rusya'nın Ukrayna saldırılarını görüşmek üzere Polonya'ya gidecek. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan ise Joe Biden'ın, Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İşte Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri!

Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Vladimir Zelenskiy’den flaş açıklama! İlk kez dile getirdi: Referandum şartı!

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşamdan itibaren 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Rusya'dan bugün ayrıca yaptırımlara misilleme niteliğinde bir açıklama geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı ülkelerin Rus petrolünü almayı durdurmaları halinde, fiyatların varil başına 300 dolara çıkabileceğini söyledi.

Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Vladimir Zelenskiy’den flaş açıklama! İlk kez dile getirdi: Referandum şartı!

00.39 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğini gördüklerini ve bununla ilgili kanıtları toplama çabalarına yardım ettiklerini söyledi.

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Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Vladimir Zelenskiy’den flaş açıklama! İlk kez dile getirdi: Referandum şartı!

00.13 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden sadece 8 bin 57 sivili güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini bildirdi.

22.55 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini söyledi.

Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Vladimir Zelenskiy’den flaş açıklama! İlk kez dile getirdi: Referandum şartı!

22.54 ABD Başkanı Joe Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Vladimir Zelenskiy’den flaş açıklama! İlk kez dile getirdi: Referandum şartı!

21.55 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya dayattığı ültimatomları yerine getiremeyeceklerini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 26 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

Hiçbir şekilde Rusya'nın dayattığı ültimatomları kabul edemeyeceklerini ifade eden Zelenskiy, "Rusya'nın dediği ültimatomları yapınca savaş bitecek deniyor. Bu doğru değil, böyle sonuç alınmaz. Soruyu bana sormayın. Fiziksel olarak ültimatomları yerine getirmeyiz. O kadar insan kaybettik. Hepimizin yok edilmesi lazım, o zaman ültimatom yerine getirilmiş oluyor" dedi.

"Mesela Harkov'u, Mariupol'u ve Kiev'i versek. Ne orda yaşayan halk ne de ben devlet başkanı olarak veremeyiz" diyen Zelenskiy, "İşgal altındaki şehirleri de kimse vermez. İşgalciler kendi bayraklarını astılar. Biz indirdik kendi bayrağımızı astık. Hepimiz yok edilirsek, kalmazsak ancak o zaman ültimatom yerine getirilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

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