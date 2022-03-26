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Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 09:27

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ruslar 'Hayalet Şehir' Mariupol'de! İskender füzeleri..

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken sıcak haberler de gelmeyi sürdürüyor. Dün Rusya'dan yapılan açıklamada Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığı duyuruldu. ABD Başkanı Biden ise Polonya'da yaptığı açıklamalarında "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında. En iyileri buraya gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan bölgeden gelen son bilgiye göre, Rus ordusu Mariupol kentine tanklarını soktu. İşte Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri...

Uğur YILDIRIM
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ruslar ’Hayalet Şehir’ Mariupol’de! İskender füzeleri..

Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını dolduruken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'dan son yapılan açıklamada operasyonun ilk etabının tamamlandığı duyurulurken Rus tanklarının Marupol'e girdiği öğrenildi. Mariupol Belediye Meclisi'nden "Maalesef güne kötü bir haberle başlıyoruz." direyek bölgedeki son durum paylaşıldı. İşte Rusya Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ruslar ’Hayalet Şehir’ Mariupol’de! İskender füzeleri..

Rusya tarafından Ukrayna'nın Mariupol kentindeki tiyatro binasına gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 300 olarak açıklandı. Rus birlikleri tarafından 16 Mart'ta Ukrayna'nın Mariupol kentindeki tiyatro salonunda onlarca kişi enkaz altında kaldı.

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Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ruslar ’Hayalet Şehir’ Mariupol’de! İskender füzeleri..

Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 300 olduğu kaydedilerek, "Maalesef güne kötü bir haberle başlıyoruz. Mariupol Drama Tiyatrosu'nun geçtiğimiz haftalarda Rus uçağı tarafından bombalanması sonucu yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ruslar ’Hayalet Şehir’ Mariupol’de! İskender füzeleri..

ASLA GERİ GETİREMEYECEĞİZ

Hâlâ bu dehşete inanmak istemiyoruz. Binaları restore edebileceğiz ama dostlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı ve yakınlarımızı asla geri getiremeyeceğiz" denildi.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ruslar ’Hayalet Şehir’ Mariupol’de! İskender füzeleri..

TOPLU MEZARLAR

BM'den yapılan açıklamada da Mariupol'de toplu mezarların arttığı ihbarlarının geldiği ifade edildi. BM yetkilisi, "Bir toplu mezarda 200 cansız beden bulunuyor" dedi.

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