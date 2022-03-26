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Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ruslar 'Hayalet Şehir' Mariupol'de! İskender füzeleri..
Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:22
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
09:27
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ruslar 'Hayalet Şehir' Mariupol'de! İskender füzeleri..
Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken sıcak haberler de gelmeyi sürdürüyor. Dün Rusya'dan yapılan açıklamada Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığı duyuruldu. ABD Başkanı Biden ise Polonya'da yaptığı açıklamalarında "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında. En iyileri buraya gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan bölgeden gelen son bilgiye göre, Rus ordusu Mariupol kentine tanklarını soktu. İşte Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri...