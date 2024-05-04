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Haberler Yaşam Rusya'dan şaşkına çeviren kareler: Her yaptıkları olay oldu!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:31

Rusya'dan şaşkına çeviren kareler: Her yaptıkları olay oldu!

Dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Vladimir Putin liderliğindeki Rusya da sık sık sosyal medya gündeminde yer buluyor. Nüfusu 150 milyona yaklaşan ve yüzölçümü en büyük ülkelerden biri olan Rusya aynı zamanda ilginç özelliği ile de biliniyor. Ülkeden internete düşen kareler bu durumu kanıtlar nitelikte. Bazen Rus meclisi, bazı zamanlar ise sokaktaki vatandaş sosyal medyadaki Rusya fotoğraflarının kahramanı oluyor. İşte şaşkına çeviren Rusya görüntüleri...

Rusya’dan şaşkına çeviren kareler: Her yaptıkları olay oldu!

Sosyal medyayı kasıp kavuran fotoğraflar Rusya'dan geldi. Gelen kareler sizleri şaşkına çevirecek.

Rusya’dan şaşkına çeviren kareler: Her yaptıkları olay oldu!

Soğuk ülkenin ilginç insanları internet dünyasında epey ünlü.

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Rusya’dan şaşkına çeviren kareler: Her yaptıkları olay oldu!

Mecliste, sokakta, çarşıda, pazarda! Yani görebileceğiniz her yerde ilginç manzaralar oluşturuyorlar.

Rusya’dan şaşkına çeviren kareler: Her yaptıkları olay oldu!

Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarının zirvesinde de onlar var.

Rusya’dan şaşkına çeviren kareler: Her yaptıkları olay oldu!

Her yaptıkları adeta olay oluyor.

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