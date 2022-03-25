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Haberler Yaşam Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:19

Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...

Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken Rusya'nın kitle imha silahı kullanması ihtimali gündemden düşmüyor. CNN'e açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya'nın varoluşuna tehdit durumunda nükleer silah kullanabileceğini" söylemişti. Dün gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ise ABD Başkanı Joe Biden "Rusya bunu kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur" demişti. Bu gelişmeler sonrası ABD basını bunun için Kaplan Timi kurulduğunu iddia etti.

Rusya’nın Nükleer tehdidine ABD ’Kaplan Timi’ kurdu! gündemdeki senaryolar...

Rusya Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile devam ederken Rusya'nın Nükleer silah kullanabileceği iddiası konuşuluyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya bunu kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur" demişti. Bu gelişmelerin ardından ABD basınından çok konuşulacak ibr iddia ortaya atıldı. Buna göre ABD nükleer tehdide karşı 'Kaplan Timi'ni kurdu.

Rusya’nın Nükleer tehdidine ABD ’Kaplan Timi’ kurdu! gündemdeki senaryolar...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken son dönemlerde Nükleer silah tehdidi sık sık gündeme getiriliyor.

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Rusya’nın Nükleer tehdidine ABD ’Kaplan Timi’ kurdu! gündemdeki senaryolar...

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'nın askeri doktrinine göre ülkemizin varoluşsal bir tehditle karşılaşması halinde nükleer silahlar kullanılabilir" açıklamalarında bulunmuştu.

Rusya’nın Nükleer tehdidine ABD ’Kaplan Timi’ kurdu! gündemdeki senaryolar...

Ukrayna ile müzakere heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinski ise "Rusya varlık mücadelesi veriyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaları Peskov'un nükleer çıkışına atıf olarak yorumlanmıştı.

Rusya’nın Nükleer tehdidine ABD ’Kaplan Timi’ kurdu! gündemdeki senaryolar...

"KARŞILIK VERİRİZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden ise savaşın ilk günlerinden beri bu ihtimali sık sık gündeme getirmişti. Son olarak ise dün gerçekleşen zirvede "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." cevabını vermişti.

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