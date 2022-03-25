Rusya’nın Nükleer tehdidine ABD ’Kaplan Timi’ kurdu! gündemdeki senaryolar...

"KARŞILIK VERİRİZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden ise savaşın ilk günlerinden beri bu ihtimali sık sık gündeme getirmişti. Son olarak ise dün gerçekleşen zirvede "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." cevabını vermişti.