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Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
10:19
Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...
Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken Rusya'nın kitle imha silahı kullanması ihtimali gündemden düşmüyor. CNN'e açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya'nın varoluşuna tehdit durumunda nükleer silah kullanabileceğini" söylemişti. Dün gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ise ABD Başkanı Joe Biden "Rusya bunu kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur" demişti. Bu gelişmeler sonrası ABD basını bunun için Kaplan Timi kurulduğunu iddia etti.