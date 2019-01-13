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'yı alarma geçirdi

'nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz günlerde 200 metre yüksekliğindeki bir dağ bilinmeyen bir sebeple çöktü. Hükümet olayın ardından orduya talimat verdi

Giriş Tarihi: 13.01.2019 18:36 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 18:39
Rusya'yı alarma geçirdi

Hükümet, Ordusu'na soruşturma talimatı verdi.

Rusya'yı alarma geçirdi

'nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz günlerde 200 metre yüksekliğindeki bir dağ bilinmeyen bir sebeple çöktü.

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Rusya'yı alarma geçirdi

Dağın çökmesi sebebiyle oluşan toprak ve kaya enkaz, Bureya Nehri'nin yönünü değiştirdi ve çevredeki yerleşim bölgelerini tehdit etmeye başladı.

Rusya'yı alarma geçirdi

Uzmanlar, nehrin 13 bin 600 olimpik havuzu dolduracak kadar su kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

Rusya'yı alarma geçirdi

Dağın çökme sebebi Rus hükümetini ve orduyu da alarma geçirdi.

Rusya'yı alarma geçirdi

hükümeti, dağın çökme sebebinin araştırılması için orduya talimat verdi.

Rusya'yı alarma geçirdi

Soruşturma kapsamında dağın bir gök cismi, uzaylılar ya da UFO sebebiyle çöküp çökmediği araştırılacak.

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