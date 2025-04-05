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Haberler Yaşam Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar
Giriş Tarihi: 05.04.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 06:34

Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar

İzmir'de vurgun yaptığı paralarla eşi Seçilay Ocakçı'ya Lamborghini ve Mini Cooper hediye eden 7 bin 700 yıl hapsi istenen Ocakçı Holding'in sahibi FETÖ'cü Sedat Ocakçı'nın ifadesi ortaya çıktı. Sedat Ocakçı'nın mağdurları eşi, kayınbiraderleri, kayınpederi gibi akrabalarıyla beraber ailece dolandırdıkları ortaya çıktı. İfadesinde saadet zincirine dahil olan kişilere ödemeleri bazen kayınpederinin köy kahvesinde yaptığını söyleyen Ocakçı, "Ödemeleri bazen eşimin şirketi Hira Yazılım'da yaptım. Hira Yazılım'da genellikle eşimin kardeşi Seçkin Albaz duruyor. Diğer kayınbiraderim Sezer Albaz ise Sedat Ocakcı Danışmanlık isimli şirkette çalışıyor. Sezer Albaz'ın eşi Mira Albaz, Ocakcı Danışmanlık isimli şirkette muhasebe departmanında çalışıyor" dedi.

Ceyhan TORLAK
Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar

SABAH'ın ulaştığı ifadede Sedat Ocakçı, "2009'da astsubay çavuş olarak Ankara'da mesleğe başladım. 2015'te teğmen rütbesi aldım. 2019'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildim. Borsaya ilgi duymam sebebiyle bu alanda eğitimler alarak kendini geliştirdim. 2020'de Meta Yıldız Teknoloji Bilişim Şirketini kurdum. Borsadan kazandığım paralar ile farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler kurdum. Bu şirketleri Ocakcı Holding çatısı altında birleştirdim. Hira Yazılım şirketi eşime ait. Genellikle eşimin kardeşi Seçkin Albaz şirkette duruyor. Bu şirketin Ocakcı Holding ile bağlantısı yok. Şirket eşime ait olması sebebiyle zaman zaman bu şirket binasını kullandım" dedi.

Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar

ÜCRETSİZ EĞİTİM SEMİNERLERİ VERDİM
Danışmanlık ve borsa faaliyetlerini yaklaşık üç yıldır Sedat Ocakcı Danışmanlık firması adı altında yürüttüğünü anlatan Sedat Ocakçı, "Ücretsiz eğitim seminerleri verdim. Tek yetkili ve karar mercii bendim. İsteyen yatırımcılar ile temsilcilik sözleşmesi imzaladım. Parasının gizli kalmasını isteyen yatırımcılara ise şahsi banka hesabımı verdim. Para gönderimi için yönlendirdim. Yatırımcıya ödediğim miktarı aramızdaki anlaşmaya göre değişiyordu. Yatırımcılarıma bazen elden bazen de banka hesapları üzerinden ödeme yaptım. Ödemeleri genelde kendim yaptım. Ya da kayınpederimin köy kahvesinde ya da eşimin şirketi Hira Yazılım'da yaptım" dedi.

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Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar

PARALAR ELDEN DAĞITILIRDI
Ocakçı, "Ekip sorumluları yatırımcıların çekmek istedikleri miktarları öğrenip muhasebeye bildirir. Muhasebe tarafından portföy yöneticisine para gönderildi. O da elden dağıtım yaptı. Seçkin Albaz ve Sezer Albaz kayınbiraderlerim olur. Seçkin Albaz'ın kendisine ait inşaat firması var. Sezer Albaz ise Sedat Ocakcı Danışmanlık isimli şirkette çalışıyor. Özcan Oktay Ocakcı Holding'de muhasebe şefi olarak görev yapıyor. Kayınbiraderim Sezer Albaz'ın eşi Mira Albaz, Ocakcı Danışmanlık isimli şirkette muhasebe departmanında çalışıyor" dedi.

Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar

İZMİR TOKEN İLE KRİPTO BORSASINA 15 MİLYON LİRA YATIRDIK
Ocakcı Holding olarak Barış Turgut'un sahibi olduğu İzmir Token kripto para borsasına 15 milyon lira para yatırdıklarını anlatan Sedat Ocakçı, "Barış Turgut ayrıca bana sosyal medya danışmanlığı yapıyor. Son zamanlarda yatırımcı sayısı çok fazla arttı. Bu sebeple 2023 yılı kasım ayı itibari ile yatırımcı kabul etmemeye başladım. 01 Ocak 2024 tarihine kadar tüm yatırımcılarının parasını iade edeceğimi açıkladım.

Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar

Bu ödemeleri kripto varlıklarını satarak yapmayı planladım. Kripto varlıkların olduğu soğuk cüzdanı İstanbul Kapalı Çarşı'da nakite çevirmesi için şoförüm Samed Tambuğa ile İstanbul'a gönderdim. Burada soğuk cüzdanı Salih Han'a teslim etti. Siber Güvenlik Müdürü yeğenim Salih Han içerisinde 5 milyar bulunan soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçtı. Bu sebeple yatırımcılara ödeme yapamadım" dedi.