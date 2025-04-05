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Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar
Giriş Tarihi: 05.04.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
06:34
Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar
İzmir'de vurgun yaptığı paralarla eşi Seçilay Ocakçı'ya Lamborghini ve Mini Cooper hediye eden 7 bin 700 yıl hapsi istenen Ocakçı Holding'in sahibi FETÖ'cü Sedat Ocakçı'nın ifadesi ortaya çıktı. Sedat Ocakçı'nın mağdurları eşi, kayınbiraderleri, kayınpederi gibi akrabalarıyla beraber ailece dolandırdıkları ortaya çıktı. İfadesinde saadet zincirine dahil olan kişilere ödemeleri bazen kayınpederinin köy kahvesinde yaptığını söyleyen Ocakçı, "Ödemeleri bazen eşimin şirketi Hira Yazılım'da yaptım. Hira Yazılım'da genellikle eşimin kardeşi Seçkin Albaz duruyor. Diğer kayınbiraderim Sezer Albaz ise Sedat Ocakcı Danışmanlık isimli şirkette çalışıyor. Sezer Albaz'ın eşi Mira Albaz, Ocakcı Danışmanlık isimli şirkette muhasebe departmanında çalışıyor" dedi.