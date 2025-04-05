Saadet zinciriyle vurgun yapan FETÖ’cü Sedat Ocakçı ifadesi ortaya çıktı! Mağdurları ailece dolandırmışlar

ÜCRETSİZ EĞİTİM SEMİNERLERİ VERDİM

Danışmanlık ve borsa faaliyetlerini yaklaşık üç yıldır Sedat Ocakcı Danışmanlık firması adı altında yürüttüğünü anlatan Sedat Ocakçı, "Ücretsiz eğitim seminerleri verdim. Tek yetkili ve karar mercii bendim. İsteyen yatırımcılar ile temsilcilik sözleşmesi imzaladım. Parasının gizli kalmasını isteyen yatırımcılara ise şahsi banka hesabımı verdim. Para gönderimi için yönlendirdim. Yatırımcıya ödediğim miktarı aramızdaki anlaşmaya göre değişiyordu. Yatırımcılarıma bazen elden bazen de banka hesapları üzerinden ödeme yaptım. Ödemeleri genelde kendim yaptım. Ya da kayınpederimin köy kahvesinde ya da eşimin şirketi Hira Yazılım'da yaptım" dedi.