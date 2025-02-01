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Saatlerce horozları dövüştürdüler! Polisler bakın skandalı nasıl ortaya çıkardı! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
10:06
Saatlerce horozları dövüştürdüler! Polisler bakın skandalı nasıl ortaya çıkardı! İşte o anlar...
Diyarbakır'da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskında 8 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı. Yapılan incelemede iş yerinde dövüş için arena oluşturulduğu, gelenlere yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Operasyonda 8 şüpheliye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.