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Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:06

Saatlerce horozları dövüştürdüler! Polisler bakın skandalı nasıl ortaya çıkardı! İşte o anlar...

Diyarbakır'da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskında 8 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı. Yapılan incelemede iş yerinde dövüş için arena oluşturulduğu, gelenlere yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Operasyonda 8 şüpheliye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

DHA
Saatlerce horozları dövüştürdüler! Polisler bakın skandalı nasıl ortaya çıkardı! İşte o anlar...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenledi.

Saatlerce horozları dövüştürdüler! Polisler bakın skandalı nasıl ortaya çıkardı! İşte o anlar...

İzleyici gibi içeri giren ekipler, dövüş başladığı sırada iş yerinin kepengini kaldırarak, baskın yaptı.

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Saatlerce horozları dövüştürdüler! Polisler bakın skandalı nasıl ortaya çıkardı! İşte o anlar...

O anlar kameraya yansıdı. Yapılan incelemede iş yerinde dövüş için arena oluşturulduğu, gelenlere yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi.

Saatlerce horozları dövüştürdüler! Polisler bakın skandalı nasıl ortaya çıkardı! İşte o anlar...

Operasyonda 8 şüpheliye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

Saatlerce horozları dövüştürdüler! Polisler bakın skandalı nasıl ortaya çıkardı! İşte o anlar...
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