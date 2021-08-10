Saatlerin Anlamı Ne Demek? 2021 Ters, Aynı ve Çift Saatlerin Anlamı Ve Yorumları

Akrep ve yelkovanının hareketlerine göre saat, günde 24 kez çift, 13 kez ise ters saatlere denk gelir. Saate baktığında çift ve ters saatlerine denk geldiğinde saatlerin anlamı hakkında araştırma yapıyor. Saat falı olarak da adlandırılan saatlerin anlamı aracılığıyla haber beklediğimiz konular, hissettiklerimiz veya bize karşı olan hisler hakkında yorumlar yapılır. Çift saatlerin anlamı ile ters saatlerin anlamı genel itibarıyla farklı şekillerde yorumlanır. 01:01, 02:02 gibi saatler çift saat, 01:10, 02:20 gibi saatler ters saat olarak tanımlanır. Saatlerin anlamı 2021 konusuna geçmeden önce saatlerin anlamı gerçek mi diye merak ediyorsanız bunun bir tesadüften ibaret olduğunu söyleyelim. İşte 00:00, 01:01, 02:02, 03:03, 04:04, 05:05, 06:06, 07:07, 08:08, 09:09, 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18, 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23 saati anlamı…