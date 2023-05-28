Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç’a veda: Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılıyor

GEZEGENLERDEN KEHANETLERE RENKLİ KONULAR: Engin Ardıç, en çok da kitaplara ve CD'lere meraklıydı. Engin Ardıç'ın yazılarında ve Burak Eldem'in kitabına yazdığı önsözde günlük siyasi çekişmelerin dışında çıkmış ve özellikle en son gelişmeleri ve 2012 yılında 2012 kehanetleri, Marduk gezegeni ile ilgili bile yazılar yazmıştı.

BAĞIMSIZLIĞIN YILMAZ SAVUNUCUSU: Engin Ardıç bir röportajında Türkiye ile ilgili şunları söylüyordu: İçinde bulunduğumuz coğrafya bir petrol coğrafyası ve çok büyük petrol kaynakları var. İleride de petrol sıkıntısı olacağını düşündüğümüzde buranın önemi daha da çok artıyor.

ENGİN ARDIÇ HASTALIKLA MÜCADELE GÜNLERİNDE KALEME ALDIĞI DUYGU DOLU YAZISINDA ESPRİLİ ÜSLUBUNDAN VAZGEÇMEMİŞTİ: HENÜZ ÖLMEDİM, BELLİ DE OLMAZ HA.. NE GÜLERLER DÜŞMANLARIM...



