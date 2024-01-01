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Haberler Yaşam Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 17:08

Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...

Sabahları uyanmak, herkesin en zorlandığı sorunların başında yer alıyor. Beş dakika daha diye defalarca ertelenen alarmların verdiği zihinsel pişmanlık hissi çoğumuzun uyandıktan sonra rahatsız olduğu bir konu. Fakat bir de alarmın ilk sesinde uyananlar da var. Peki siz hangi taraftasınız? Uzmanlar, alarm ertelemenin, beynin farklı bir işlevini ortaya çıkardığını tespit ettiler. İşte ayrıntılar…

Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...

1.700'den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, insanların alarmlarını sıfırlamak ve ertelemekten keyif almak için verdikleri en yaygın neden, uyanamayacak kadar yorgun olmaları. Bilim insanları, bu nedenle ertelemenin 'uyku ataleti' adı verilen bir durumla, yani sabahları zihinsel olarak harekete geçmek için mücadele ettiği anlarla ilgili olduğunu belirtiyor. Peki bu erteleme gün içerisinde nasıl bir beyin işlevi etkisi ortaya çıkarıyor?

Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...

Erteleme alışkanlığı olan gönüllüler, ertelemelerine izin verildikten sonra dört testten üçünde daha iyi performans gösterdi; alarmlarını sıfırlamanın onları zihinsel olarak daha keskin hale getirdiğini öne sürdüler. Uykuyu takip eden uzmanlar, ertelemenin insanların derin bir uykudan sonra azalttığını ve bunun da beyin bulanıklığını azaltabileceğini gösterdi.

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Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...

Şaşırtıcı bir şekilde, 30 dakikayı alarm erteleyerek geçirmelerine rağmen, erteleyenler aslında yaklaşık 23 dakikalarını uyuyarak geçirdiler. Ancak araştırmacılar, çalışmalarının küçük olduğu ve sabah faydalarının yalnızca düzenli olarak erteleme düğmesine basan kişilerde görülebileceği konusunda uyarıyorlar.

Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...

Bu kişilerin genellikle daha geç uyuyan genç insanlar olduğunu söyleyen uzmanlar, bu nedenle sabahları kesintiye uğramış fazladan uykudan bile faydalandıklarını dile getirdi.

Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...

Araştırmayı Stockholm Üniversitesi'nden yürüten Dr. Tina Sundelin; "Bulgular, eğer keyif alıyorsanız sabahları ertelemeyi bırakmanız için hiçbir neden olmadığını gösteriyor" açıklamasında bulundu.

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