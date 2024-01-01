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Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
17:08
Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...
Sabahları uyanmak, herkesin en zorlandığı sorunların başında yer alıyor. Beş dakika daha diye defalarca ertelenen alarmların verdiği zihinsel pişmanlık hissi çoğumuzun uyandıktan sonra rahatsız olduğu bir konu. Fakat bir de alarmın ilk sesinde uyananlar da var. Peki siz hangi taraftasınız? Uzmanlar, alarm ertelemenin, beynin farklı bir işlevini ortaya çıkardığını tespit ettiler. İşte ayrıntılar…