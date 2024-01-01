Sabah sürekli alarmını erteleyenler dikkat! Beyniniz diğer insanlardan...

1.700'den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, insanların alarmlarını sıfırlamak ve ertelemekten keyif almak için verdikleri en yaygın neden, uyanamayacak kadar yorgun olmaları. Bilim insanları, bu nedenle ertelemenin 'uyku ataleti' adı verilen bir durumla, yani sabahları zihinsel olarak harekete geçmek için mücadele ettiği anlarla ilgili olduğunu belirtiyor. Peki bu erteleme gün içerisinde nasıl bir beyin işlevi etkisi ortaya çıkarıyor?