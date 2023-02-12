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Haberler Yaşam SABAH TV Hatay'da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı
Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 14:12

SABAH TV Hatay'da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, SABAH.com.tr ekibi bölgeye hareket etti. İlk andan itibaren orada yaşananlara yakından tanıklık eden muhabirlerimiz, son günlerde sosyal medyada artan dezenformasyonla ilgili de AFAD gönüllülerinin görüşlerini aldı. Özellikle "Hatay'da baraj patladı. Bölgeyi terk edin." şeklinde ortaya atılan ve Hatay'da yeni bir krize neden olan yalan bilginin nelere sebep olduğunu ilk ağızdan bir AFAD gönüllüsü anlattı...

ONUR ŞAHANOĞLU
SABAH TV Hatay’da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem çevre 10 ilde ciddi hasarlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde onbinlerce vatandaşımız da yaralandı. Yüzlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Devlet tüm birimleriyle deprem anından itibaren bölgeye akın etti. Vatandaşlar da deprem bölgesine yardım için seferber oldu.

SABAH TV Hatay’da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı

Depremin en çok hissedildiği yerlerden bir tanesi de Hatay oldu. AFAD başta olmak üzere pekçok sivil toplum kuruluşu Hatay için harekete geçti. İş makineleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleriyle Hatay'da adeta seferber oldu. Ancak özellikle sosyal medyada ortaya çıkan bazı provokatif paylaşımlar çok ciddi dezenformanyona neden oldu. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Hatay'da baraj patladı. Şehri terk edin." yalanı oldu. Hatay'da bulunan SABAH.com.tr muhabiri Onur Şahanoğlu, bu yanlış bilginin çalışmalara nasıl etki ettiğini AFAD görevlisine sordu.

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SABAH TV Hatay’da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı

Önceki gün bir baraj patladı yalanı ortaya atıldı. İnsanlar çalışmaları bırakıp gitmek zorunda kaldı. O anları anlatır mısınız?

Gece saat 12-01 civarındaydı. Biz enkazın başındaydık. Olayı yarım saat sonra öğrendik. Bize, "Baraj patladı, dağlara kaçın dediler." Daha sonra araçlara bindik, hareket etmek üzereyken bize anons geldi. İhbar yalan geri dönün dediler. Haber AFAD'ın anonsundan geldi.

SABAH TV Hatay’da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı

MORALİMİZ BOZULDU, HEVESİMİZ KALMADI

Enkaz altında canlı bulma ihtimaliniz var mıydı?
Vardı. Biz zaten o ihbar gelmeden önce enkazın içerisindeydik. Çıkartabilirdik oradan canlı. Biz araca bindik, ancak zaten o panikle yollar da kapandı. Geri döndüğümüzde moralimiz bozuldu, motivasyonumuz kalmadı.

SABAH TV Hatay’da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı

Neden böyle bir yalan ortaya atıldı? Ne niyetle yapılmış olabilir?
Bizce yağma nedeniyle. Şehri boşaltalım ve yağma yapalım düşüncesiyle yapılmış olabilir.

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