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SABAH TV Hatay'da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı
Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:07
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
14:12
SABAH TV Hatay'da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, SABAH.com.tr ekibi bölgeye hareket etti. İlk andan itibaren orada yaşananlara yakından tanıklık eden muhabirlerimiz, son günlerde sosyal medyada artan dezenformasyonla ilgili de AFAD gönüllülerinin görüşlerini aldı. Özellikle "Hatay'da baraj patladı. Bölgeyi terk edin." şeklinde ortaya atılan ve Hatay'da yeni bir krize neden olan yalan bilginin nelere sebep olduğunu ilk ağızdan bir AFAD gönüllüsü anlattı...