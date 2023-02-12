SABAH TV Hatay’da! AFAD gönüllüsü anlatıyor: Baraj patladı yalanı çalışmaları aksattı

Depremin en çok hissedildiği yerlerden bir tanesi de Hatay oldu. AFAD başta olmak üzere pekçok sivil toplum kuruluşu Hatay için harekete geçti. İş makineleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleriyle Hatay'da adeta seferber oldu. Ancak özellikle sosyal medyada ortaya çıkan bazı provokatif paylaşımlar çok ciddi dezenformanyona neden oldu. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Hatay'da baraj patladı. Şehri terk edin." yalanı oldu. Hatay'da bulunan SABAH.com.tr muhabiri Onur Şahanoğlu, bu yanlış bilginin çalışmalara nasıl etki ettiğini AFAD görevlisine sordu.