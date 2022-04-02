Haberler Yaşam Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri sundu

Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:40

Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri sundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tarihi ve kültürel araştırmalar yapan Araştırmacı Yazar Gökhan Sarıbıyık'ın ulaştığı bir şecereye göre ünlü şair ve yazar Sabahattin Ali'nin Yeniceli olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları…