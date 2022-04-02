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Haberler Yaşam Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri sundu
Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:40

Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri sundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tarihi ve kültürel araştırmalar yapan Araştırmacı Yazar Gökhan Sarıbıyık'ın ulaştığı bir şecereye göre ünlü şair ve yazar Sabahattin Ali'nin Yeniceli olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri sundu

Yeniceli Araştırmacı Yazar Gökhan Sarıbıyık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri sundu

SABAHATTİN ALİ'NİN MEMLEKETİ BELLİ OLDU!

"Ülkemizin ve Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden olan Sabahattin Ali'nin aile kökenleri bakımından çok önemli bir şecereye ulaştık.

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Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri sundu

Aile efradından dayısının oğlu Mehmet Ertüzün tarafından ulaştırıldı bu belge elimize. Burası Çanakkale Yenice ilçesi, daha önce Avunya olarak adlandırılıyordu.

Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri sundu

Sabahattin Ali'nin annesi Hüsniye Hanım ve babaları, dedeleri Avunya bölgesinden Yörüklerdendir.

Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri sundu

Burada Pazarköy bucağına çok yakın konumda olan Yörük obalarından çıkarak Edremit'e yerleşmişlerdir.

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