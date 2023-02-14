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Sabah.com.tr deprem sonrası dünyanın konuştuğu bölgede: İşte depremin şiddetini gösteren korkunç görüntü!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 13:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
13:54
Sabah.com.tr deprem sonrası dünyanın konuştuğu bölgede: İşte depremin şiddetini gösteren korkunç görüntü!
Depremin ilk gününden bu yana yıkılan illerden yayın yapan sabah.com.tr ekibi, son olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine ulaştı. Dünyanın konuştuğu noktadan yayın yapan arkadaşlarımız, depremin şiddetini gösteren yolu kayıt altına altı…