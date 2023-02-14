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Haberler Yaşam Sabah.com.tr deprem sonrası dünyanın konuştuğu bölgede: İşte depremin şiddetini gösteren korkunç görüntü!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 13:54

Sabah.com.tr deprem sonrası dünyanın konuştuğu bölgede: İşte depremin şiddetini gösteren korkunç görüntü!

Depremin ilk gününden bu yana yıkılan illerden yayın yapan sabah.com.tr ekibi, son olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine ulaştı. Dünyanın konuştuğu noktadan yayın yapan arkadaşlarımız, depremin şiddetini gösteren yolu kayıt altına altı…

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Sabah.com.tr deprem sonrası dünyanın konuştuğu bölgede: İşte depremin şiddetini gösteren korkunç görüntü!

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem ile sallandı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı, 3 binden fazla can aramızdan ayrıldı.

Sabah.com.tr deprem sonrası dünyanın konuştuğu bölgede: İşte depremin şiddetini gösteren korkunç görüntü!

Facia sonrası sabah.com.tr ekibi depremin vurduğu illere ulaştı. Asrın faciasını kayıt altına aldı.

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Sabah.com.tr deprem sonrası dünyanın konuştuğu bölgede: İşte depremin şiddetini gösteren korkunç görüntü!

Ekip arkadaşlarımızdan Onur Şahanoğlu, Mehmet Özkan ve Ertuğrul Yan, depremin ilk gününden bu yana kurtarma çalışmalarını paylaşıp, depremzedelere mikrofon uzattı.

Sabah.com.tr deprem sonrası dünyanın konuştuğu bölgede: İşte depremin şiddetini gösteren korkunç görüntü!

Bölgede haber nöbetini devralan Fatih Gediman ise bugün Ertuğrul Yan ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giderek çöken yolları kayıt altına aldı.

Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça olmuştu! Sabah TV o bölgeyi görüntüledi | Video

Sabah.com.tr deprem sonrası dünyanın konuştuğu bölgede: İşte depremin şiddetini gösteren korkunç görüntü!

Muhabirimiz Fatih Gediman, gördüğü korkunç manzarayı şu sözlerle anlattı: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeyiz.

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