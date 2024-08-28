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Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:57

SABAH’ın büyük ses getiren Türk filmlerine taş çıkartan babalık davası haberinde yeni gelişme! İcra takibi başlattı

Muğla'da yaşayan Cihan Altın (36) belediye otobüs şoförlüğü yaptığı dönemde bir yolcunun "Babana selam söyle" sözüyle biyolojik babasını 5 sene önce 29 yaşında öğrenmişti. DNA testiyle iş insanı Orhan Karaca'nın (63) biyolojik babası olduğunu kanıtlayan ve 15 taşınmaz ile 100 milyon lira servete ortak olan Cihan Altın'ın Türk filmlerine taş çıkartan babalık davasını konu olan hikayesi SABAH'ta yer aldı ve haber büyük ses getirdi. Dava sonucu Orhan Karaca'nın 3. çocuğu olduğu tescillenen Cihan Altın, şimdi de öz babasına İzmir 11. İcra Dairesi'nde tazminat davasından kazandığı 450 bin liralık alacağı için icra takibi başlattı. Davanın kendisi için gurur meselesi olduğunu anlatan Altın, "Karaca soyadını almak benim için onur savaşı haline geldi" dedi.

Ceyhan TORLAK
SABAH’ın büyük ses getiren Türk filmlerine taş çıkartan babalık davası haberinde yeni gelişme! İcra takibi başlattı

Muğla'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Cihan Altın (36), 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken, her gün olduğu gibi seferini yaparken bir yolcu kendisine yaklaşıp, "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.

SABAH’ın büyük ses getiren Türk filmlerine taş çıkartan babalık davası haberinde yeni gelişme! İcra takibi başlattı

Bir süre şaşkınlık yaşayan Altın, otobüsü durdurup, kendisine parayı verdikten sonra inen yolcunun peşinden giderek, "Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de kabul ettiremedi. Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek, uzaklaştı.

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SABAH’ın büyük ses getiren Türk filmlerine taş çıkartan babalık davası haberinde yeni gelişme! İcra takibi başlattı

AKRABALARIN HUZURUNDA İTİRAF ETTİ

Cihan Altın, mesai bitiminde eve gidip, yaşadıklarını annesi Suzan Yıldırım'a anlattı. Suzan Yıldırım akrabaların huzurunda gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti. Altın, her hafta mezarını ziyaret ettiği kişinin, babası olmadığını öğrendi.

SABAH’ın büyük ses getiren Türk filmlerine taş çıkartan babalık davası haberinde yeni gelişme! İcra takibi başlattı

1987'de adliyede çalışan Suzan Yıldırım'ın evliyken işadamı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden Cihan Altın'ı dünyaya getirip resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusun kaydettirdiği ortaya çıktı. Bu olayın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Cihan Altın belediye otobüs şoförlüğünden ayrılmak zorunda kaldı.

SABAH’ın büyük ses getiren Türk filmlerine taş çıkartan babalık davası haberinde yeni gelişme! İcra takibi başlattı

İŞ İNSANI ORHAN KARACA'NIN 3. ÇOCUĞU OLDUĞUNU KANITLADI

Bunun üzerine Altın, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü Avukat Varol Turbay aracılığıyla işadamı Orhan Karaca'ya (63) dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında ölen kütük babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı. Alınan kemik örneği incelemesi sonucunda Altın, Yaşar Yıldırım'ın gerçek babası olmadığı anlaşıldı.

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