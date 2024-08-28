SABAH’ın büyük ses getiren Türk filmlerine taş çıkartan babalık davası haberinde yeni gelişme! İcra takibi başlattı

Muğla'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Cihan Altın (36), 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken, her gün olduğu gibi seferini yaparken bir yolcu kendisine yaklaşıp, "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.