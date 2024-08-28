Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
10:57
SABAH’ın büyük ses getiren Türk filmlerine taş çıkartan babalık davası haberinde yeni gelişme! İcra takibi başlattı
Muğla'da yaşayan Cihan Altın (36) belediye otobüs şoförlüğü yaptığı dönemde bir yolcunun "Babana selam söyle" sözüyle biyolojik babasını 5 sene önce 29 yaşında öğrenmişti. DNA testiyle iş insanı Orhan Karaca'nın (63) biyolojik babası olduğunu kanıtlayan ve 15 taşınmaz ile 100 milyon lira servete ortak olan Cihan Altın'ın Türk filmlerine taş çıkartan babalık davasını konu olan hikayesi SABAH'ta yer aldı ve haber büyük ses getirdi. Dava sonucu Orhan Karaca'nın 3. çocuğu olduğu tescillenen Cihan Altın, şimdi de öz babasına İzmir 11. İcra Dairesi'nde tazminat davasından kazandığı 450 bin liralık alacağı için icra takibi başlattı. Davanın kendisi için gurur meselesi olduğunu anlatan Altın, "Karaca soyadını almak benim için onur savaşı haline geldi" dedi.