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Haberler Yaşam Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, bugün yeni bölüm var mı? Seda Sayan sağlık durumu nasıl, program ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 11:27

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, bugün yeni bölüm var mı? Seda Sayan sağlık durumu nasıl, program ne zaman başlıyor?

Hafta içi her gün ekrana gelen Sabahın Sultanı sunucusu Seda Sayan sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Normalde saat 09.45'te yayınlanan program 3 Ocak Pazartesi günü ekrana gelmedi. Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yapılan açıklamada kısa bir sağlık arası verildiği duyuruldu. Seda Sayan'ın sağlık durumu sebebiyle programa ara verilirken Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, bugün yeni bölüm var mı? Seda Sayan sağlık durumu nasıl? İşte yanıtı…

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, bugün yeni bölüm var mı? Seda Sayan sağlık durumu nasıl, program ne zaman başlıyor?

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümüyle ilgili açıklama geldi. 3 Ocak Pazartesi günü sağlık problemi dolayısıyla yayınlanmayan programın ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Haklıyla haksız ayrılacak, ezilenler sesini yine Seda Sayan'la duyurulurken ünlü ismin sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama geldi. Peki Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, bugün yeni bölüm var mı? Seda Sayan sağlık durumu nasıl?

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, bugün yeni bölüm var mı? Seda Sayan sağlık durumu nasıl, program ne zaman başlıyor?

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı bugün ekrana gelmeyecek. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre programa kısa bir sağlık arası verildiği duyuruldu. İşte o açıklama;

Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…

SEDA SAYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Seda Sayan'ın korona olabileceğini dair iddialar ortaya atıldı. Sabah'ın Sultanı Seda Sayan programı bugün Star TV yayın akışında yer almadı. 3 Ocak Pazartesi saat 09.45'te Kaderimin Oyunu dizisi tekrar bölümü ekrana geldi.

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Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, bugün yeni bölüm var mı? Seda Sayan sağlık durumu nasıl, program ne zaman başlıyor?

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı.

Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır.

1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi. Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu.

Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Sanatçının nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.

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