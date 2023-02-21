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Haberler Yaşam ŞABAN AYI RESİMLİ MESAJLARI GÖNDER! 2023 En güzel, anlamlı, dualı Şaban ayı mesajları ve kısa, uzun sözleri
Giriş Tarihi: 21.02.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 07:07

ŞABAN AYI RESİMLİ MESAJLARI GÖNDER! 2023 En güzel, anlamlı, dualı Şaban ayı mesajları ve kısa, uzun sözleri

Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayı 21 Şubat itibariyle başladı. Ramazan ayından önceki bu anlamlı ay içerisinde en güzel dileklerini sevdiklerine iletmek isteyenler Resimli Şaban ayı mesajları araştırması yapıyor. Bu özel ve anlamlı günlerde sevdiklerine mesajlar göndermek isteyenler en güzel, yeni ve anlamlı Şaban ayı 2023 mesajlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı bile. Şaban ayı hicri takvimin aktarımına göre Ramazan ayından bir ay önceki ay olarak kabul ediliyor ve Ramazan ayının gelişine hazırlık manasına geliyor. İşte, 2023 En güzel, kısa, uzun, dualı Şaban ayı mesajları ve sözleri

ŞABAN AYI RESİMLİ MESAJLARI GÖNDER! 2023 En güzel, anlamlı, dualı Şaban ayı mesajları ve kısa, uzun sözleri

Şaban ayına özel resimli mesajlar ve sözler günün anlamı dolasıyla aratılıyor. Ramazan ayından en iyi şekilde ayrılmak ve yüksek sevaplar kazanmak isteyen kişilerin Şaban başlangıcından itibaren bugünü verimli geçirmek istiyor. İbadetlerini gerçekleştirenler bir yandan da en güzel, dualı, hadisli, resimli Şaban ayı mesajları ile ilgili görselleri haberimizde topladık. İşte Şaban ayı mesajları ve sözleri

ŞABAN AYI RESİMLİ MESAJLARI GÖNDER! 2023 En güzel, anlamlı, dualı Şaban ayı mesajları ve kısa, uzun sözleri

ŞABAN AYI İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Şaban ayımız mübarek olsun!

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

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ŞABAN AYI RESİMLİ MESAJLARI GÖNDER! 2023 En güzel, anlamlı, dualı Şaban ayı mesajları ve kısa, uzun sözleri

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Şaban ayımız mübarek olsun!

ŞABAN AYI RESİMLİ MESAJLARI GÖNDER! 2023 En güzel, anlamlı, dualı Şaban ayı mesajları ve kısa, uzun sözleri

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu Şaban ayı geçirmenizi dileriz.

ŞABAN AYI RESİMLİ MESAJLARI GÖNDER! 2023 En güzel, anlamlı, dualı Şaban ayı mesajları ve kısa, uzun sözleri

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah'ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Şaban ayımız mübarek olsun!

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