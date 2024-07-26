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Sabiha Gökçen İptal edilen uçak seferleri: 26 Temmuz 2024 Cuma hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
06:02
Sabiha Gökçen İptal edilen uçak seferleri: 26 Temmuz 2024 Cuma hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!
Sabiha Gökçen İptal edilen uçuş seferleri gündemde! İstanbul için olumsuz hava şartları nedeniyle uyarılar yapıldı. Bu kapsamda ise gözler uçak seferlerine çevrildi. 26 Temmuz Sagiha Gökçen'den seyahat edecek olan vatandaşlar "Sabiha Gökçen hangi seferler iptal oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 26 Temmuz hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!