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Haberler Yaşam Sabiha Gökçen İptal edilen uçak seferleri: 26 Temmuz 2024 Cuma hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 06:02

Sabiha Gökçen İptal edilen uçak seferleri: 26 Temmuz 2024 Cuma hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!

Sabiha Gökçen İptal edilen uçuş seferleri gündemde! İstanbul için olumsuz hava şartları nedeniyle uyarılar yapıldı. Bu kapsamda ise gözler uçak seferlerine çevrildi. 26 Temmuz Sagiha Gökçen'den seyahat edecek olan vatandaşlar "Sabiha Gökçen hangi seferler iptal oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 26 Temmuz hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!

Sabiha Gökçen İptal edilen uçak seferleri: 26 Temmuz 2024 Cuma hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!

İptal olan uçak seferleri yakından takip ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) olumsuz hava koşulları konusunda uyarıda bulundu. Bu kapsamda, hangi uçuşların iptal olduğu sorgulanıyor. Peki, Sabiha Gökçen İptal edilen uçuşlar hangisi? 26 Temmuz hangi uçak seferleri iptal edildi, nereden öğrenilir?

Sabiha Gökçen İptal edilen uçak seferleri: 26 Temmuz 2024 Cuma hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!

HAVA TRAFİĞİNE OLUMSUZ HAVA KOŞULU ENGELİ!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) beklenen olumsuz meteorolojik koşullarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabındaki duyuruya göre Cuma günü 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceği belirtildi.

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Sabiha Gökçen İptal edilen uçak seferleri: 26 Temmuz 2024 Cuma hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

Sabiha Gökçen İptal edilen uçak seferleri: 26 Temmuz 2024 Cuma hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!

İPTAL UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sabiha Gökçen THY-Pegasus uçak iptallerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

İptal olan sefer bilgilerine Pegasus ve THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek de öğrenebilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sabiha Gökçen İptal edilen uçak seferleri: 26 Temmuz 2024 Cuma hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi!
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