Sabıkalı katilin yaraladığı İlayda’nın babası SABAH’a konuştu: Silahı almaya çalışınca boynundan vurulmuş

SABAH'a konuşan market sahibi baba Arif Algar, "Gaspçı olay günü markete giriyor. Kızımın cep telefonunu almak istemiş. Ayrıca kızımdan para istemiş. Kızım da ne cep telefonunu ne de para vermiş. Direnmiş. Bunun üzerine kızıma doğrulttuğu silahla kafasına sıkmak istemiş. Kızım da ateş edeceğini anlayınca silaha elinden almaya çalışmış.