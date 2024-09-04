Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 07:16

Sabıkalı katilin yaraladığı İlayda’nın babası SABAH’a konuştu: Silahı almaya çalışınca boynundan vurulmuş

İzmir'de taksi şoförü Arif Karabacak ile emlakçı Engin Ket'i öldürüp araçlarını gasp eden Bülent Şengün'ün (37) yaraladığı market çalışanı 16 yaşındaki İlayda Algar'ın katilin koluna vurarak kurşununun başına isabet etmesini engellediği ortaya çıktı. Algar'ın kendisinden para ve cep telefonunu isteyen Şengün'e hiçbir şey vermediği ve direndiği anlaşıldı. Baba Arif Algar, "Gaspçı kızımdan cep telefonunu ve paraları istemiş. Kızım vermemiş. Başına ateş edeceğini anlayınca elinden silahı almaya çalışmış. Ateş edince mermi boynundan girmiş. Üzgünüz. İnşallah bu cani en ağır cezaya çarptırılır" dedi.

Ceyhan TORLAK
Sabıkalı katilin yaraladığı İlayda’nın babası SABAH’a konuştu: Silahı almaya çalışınca boynundan vurulmuş

İzmir'de taksi şoförü Arif Karabacak ile emlakçı Engin Ket'i öldürüp araçlarını gasp eden, 3 kişiyi de yaralayan cinayetten sabıkalı uyuşturucu bağımlısı 37 yaşındaki Bülent Şengün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şengün ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şengün'ün 4 sene önce yem çuvalı taşırken çekilmiş fotoğraflarına SABAH ulaştı.

Sabıkalı katilin yaraladığı İlayda’nın babası SABAH’a konuştu: Silahı almaya çalışınca boynundan vurulmuş

Başının üzerine koyduğu çuvalları taşırken görülen Şengün'ün fotoğraflarını paylaşan arkadaşı İdris Uzunkol'un yazdığı yorumlar şok etkisi yarattı. Uzunkol'un "Müebbetlik mahkum yakalandı diye gazetelere haber olan Bülent Şengün ekmeğini taştan çıkarıyor. Karalamak kolay kimse kimsenin derdini bilmez" diye yazdığı görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sabıkalı katilin yaraladığı İlayda’nın babası SABAH’a konuştu: Silahı almaya çalışınca boynundan vurulmuş

Şengün'ün yakın tarihlerde bilgisayardan, elektrikli bisiklete, pet sudan buzdolabına, mobilyadan motosiklete, çocuk kıyafetinden monitöre kadar çeşitli ürünleri sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı dikkat çekti.

Sabıkalı katilin yaraladığı İlayda’nın babası SABAH’a konuştu: Silahı almaya çalışınca boynundan vurulmuş

İLAYDA'NIN BABASI SABAH'A KONUŞTU

Bülent Şengün'ün tabancasıyla gasp etmek isterken ağır yaraladığı 16 yaşındaki market çalışanı İlayda Algar'ın katilin koluna vurarak kurşununun başına isabet etmesini engellediği ortaya çıktı. Algar'ın kendisinden para ve cep telefonunu isteyen Şengün'e hiçbir şey vermediği ve direndiği anlaşıldı.

Sabıkalı katilin yaraladığı İlayda’nın babası SABAH’a konuştu: Silahı almaya çalışınca boynundan vurulmuş

SABAH'a konuşan market sahibi baba Arif Algar, "Gaspçı olay günü markete giriyor. Kızımın cep telefonunu almak istemiş. Ayrıca kızımdan para istemiş. Kızım da ne cep telefonunu ne de para vermiş. Direnmiş. Bunun üzerine kızıma doğrulttuğu silahla kafasına sıkmak istemiş. Kızım da ateş edeceğini anlayınca silaha elinden almaya çalışmış.

SON DAKİKA