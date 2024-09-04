Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:16
Sabıkalı katilin yaraladığı İlayda’nın babası SABAH’a konuştu: Silahı almaya çalışınca boynundan vurulmuş
İzmir'de taksi şoförü Arif Karabacak ile emlakçı Engin Ket'i öldürüp araçlarını gasp eden Bülent Şengün'ün (37) yaraladığı market çalışanı 16 yaşındaki İlayda Algar'ın katilin koluna vurarak kurşununun başına isabet etmesini engellediği ortaya çıktı. Algar'ın kendisinden para ve cep telefonunu isteyen Şengün'e hiçbir şey vermediği ve direndiği anlaşıldı. Baba Arif Algar, "Gaspçı kızımdan cep telefonunu ve paraları istemiş. Kızım vermemiş. Başına ateş edeceğini anlayınca elinden silahı almaya çalışmış. Ateş edince mermi boynundan girmiş. Üzgünüz. İnşallah bu cani en ağır cezaya çarptırılır" dedi.