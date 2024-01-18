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Haberler Yaşam Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:39

Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş

İstanbul'da staj yaptığı işletmede ihmal sonucu ölen liseli Arda Tonbul(14) ile ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Öz annesi Emine Tonbul'un Arda 7 aylıkken kalp krizi sonucu vefat ettiği ve Arda'nın bunu hiçbir zaman bilmediği öğrenildi. Arda'nın, baba Reşat Tonbul'un ilk eşinin vefatından sonra evlendiği ikinci eşi Döndü Tonbul'u annesi bildiği, ailenin Arda'ya ileriki yaşlarında gerçeği söylemeyi planladığı öğrenildi. Arda, hiç görmediği, bilmediği öz annesinin Giresun'un Çamoluk ilçesi Karadikmen Köyü'ndeki mezarının yanıbaşına defnedildi.

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Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş

Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) haftanın bir günü okulda eğitim görürken, staj eğitimini de haftanın 4 günü metal, demir ve çelik alanında Büyükçekmece Hadımköy'deki bir şirkette yapan Arda Tonbul, 9 Ocak'ta inanılmaz bir kaza yaşadı. Arda'nın başı, staj gördüğü işyerinde metal ve demir çelik alanında faaliyet yürüten işletmedeki sac büküm makinesine sıkıştı.

Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş

Yalnız kaldığı sırada sac büküm makinesine bakarken farkında olmadan ayağı makine düğmesine çarpmasıyla makine çalıştı ve kaza yaşandı.

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Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş

Ağır yaralanan ve çalışanlar tarafından makineye sıkışmış hali 16 dakika sonra fark edilen talihsiz çocuk, 8 gün süren ölüm kalım savaşında yenik düştü ve önceki gün hayatını kaybetti.

Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş

Cenazesi İstanbul'dan memleketi Giresun'a götürülen Arda Tonbul, Çamoluk ilçesi Karadikmen Köyü'nde gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Evlat acısıyla yıkılan baba Raşit Tonbul, eşi Döndü Tonbul ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş

Büyük bir ihmal sonucu yaşamını yitiren Arda'dan geriye göz yaşartan bir detay kaldı. Arda henüz 7 aylıkken annesi Emine Tonbul'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ve Arda'nın öz annesini hiç bilmediği ortaya çıktı.

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