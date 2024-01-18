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Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:39
Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş
İstanbul'da staj yaptığı işletmede ihmal sonucu ölen liseli Arda Tonbul(14) ile ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Öz annesi Emine Tonbul'un Arda 7 aylıkken kalp krizi sonucu vefat ettiği ve Arda'nın bunu hiçbir zaman bilmediği öğrenildi. Arda'nın, baba Reşat Tonbul'un ilk eşinin vefatından sonra evlendiği ikinci eşi Döndü Tonbul'u annesi bildiği, ailenin Arda'ya ileriki yaşlarında gerçeği söylemeyi planladığı öğrenildi. Arda, hiç görmediği, bilmediği öz annesinin Giresun'un Çamoluk ilçesi Karadikmen Köyü'ndeki mezarının yanıbaşına defnedildi.