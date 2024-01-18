Sac büküm makinesine sıkışan Arda Tonbul’un dramı: Öz annesini hiç görmemiş

Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) haftanın bir günü okulda eğitim görürken, staj eğitimini de haftanın 4 günü metal, demir ve çelik alanında Büyükçekmece Hadımköy'deki bir şirkette yapan Arda Tonbul, 9 Ocak'ta inanılmaz bir kaza yaşadı. Arda'nın başı, staj gördüğü işyerinde metal ve demir çelik alanında faaliyet yürüten işletmedeki sac büküm makinesine sıkıştı.