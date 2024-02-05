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Saç ekimi sonrası hayatı kabusa döndü: Mahkemeden emsal niteliğinde karar!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
12:09
Saç ekimi sonrası hayatı kabusa döndü: Mahkemeden emsal niteliğinde karar!
Kocaeli'nde yaşayan avukat Burakhan Meydan, 2021 tarihinde İstanbul'da saç ekimi yaptırdı. 8 saatlik işlem için 8 bin TL ödeyen Meydan, personellerin talimatlarını birebir uyguladı. Ancak bir türlü saçı çıkmadı… 10 ay sonra mahkemeye başvuran Burakhan Meydan verdiği hukuk savaşını kazandı…