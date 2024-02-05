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Haberler Yaşam Saç ekimi sonrası hayatı kabusa döndü: Mahkemeden emsal niteliğinde karar!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 12:09

Saç ekimi sonrası hayatı kabusa döndü: Mahkemeden emsal niteliğinde karar!

Kocaeli'nde yaşayan avukat Burakhan Meydan, 2021 tarihinde İstanbul'da saç ekimi yaptırdı. 8 saatlik işlem için 8 bin TL ödeyen Meydan, personellerin talimatlarını birebir uyguladı. Ancak bir türlü saçı çıkmadı… 10 ay sonra mahkemeye başvuran Burakhan Meydan verdiği hukuk savaşını kazandı…

DHA
Saç ekimi sonrası hayatı kabusa döndü: Mahkemeden emsal niteliğinde karar!

Kocaeli'nde yaşayan avukat Burakhan Meydan, 13 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a gelerek saç ekimi yaptırmak için özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, 8 saatlik süren saç ekim işleminde, Meydan'a yaklaşık 3 bin 600 greft saç kökü ense bölgesinden alınarak kafanın üst bölgesine ekildi. Avukat Meydan, saç ekimi öncesi ve sonraki süreçte klinikteki personellerin talimatlarını birebir yerine getirdi. Bir ay sonra Burakhan Meydan, işlem yapılan bölgede ekimin iyi olmadığı düşüncesiyle saç ekim merkezine fotoğraflarını gönderdi. Personeller ise, sabırlı olması gerektiğini ve zamanla saçının çıkacağını söyledi. Yaklaşık 10 ay sonra saçında yine değişim olmayan Burakhan Meydan, saç ekim merkezine tekrar başvurdu. Bu sefer kan testleri yapılarak Meydan'ın saç ekimi yapılan bölgede herhangi bir olumsuzluğun olmadığı söylendi.

Saç ekimi sonrası hayatı kabusa döndü: Mahkemeden emsal niteliğinde karar!

"TEKRAR SAÇ EKELİM" TEKLİFİ
Burakhan Meydan, saç ekiminin olumsuz olduğu düşüncesiyle klinik yönetimiyle görüşme yaptı. İddiaya göre saç ekim merkezi yapılan görüşmede, ekimin başarısız olabileceği söylenerek tekrar bir saç ekimi işlemi yapmayı Meydan'a teklif etti. Avukat Burakhan Meydan, bu teklifi kabul etmeyerek saç ekimi için ödediği miktarın iadesini talep etti. Meydan'ın, parasını almak için Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na yaptığı başvuru reddedildi. Burakhan Meydan, ret talebine itiraz ederek saç ekim merkezi hakkında Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.

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Saç ekimi sonrası hayatı kabusa döndü: Mahkemeden emsal niteliğinde karar!

BİR TÜRLÜ SAÇ ÇIKMADI

Saç ekim merkezi avukatı aracılığıyla dava dosyasına dilekçe sundu. Dilekçede, davacı Burakhan Meydan'ın saç ekimine ilişkin onay formunu okuyup imzaladığını, bu forma göre ortaya çıkabilecek yan etkilerin hastaya bildirildiği, işlemin yetkili kişilerce usule uygun yapıldığı ifade edildi. Hastanın işlem sonrası sigara kullanmaması konusunda uyarılmasına rağmen tıbbi incelemeler sonrasında Meydan'ın sigara kullanımına bağlı nekroz komplikasyonuna rastlandığı, bunun da özellikle sigara kullanımı nedeniyle kalp damar sorunlarına sebebiyet verecek şekilde meydana gelen bir komplikasyon olduğu anlatıldı. Dilekçede hastanın saç ekiminde istediği sonuca ulaşmamasının sebebinin bizzat kendi kusurlu davranışından kaynaklandığı ve kendi kusuru nedeniyle ortaya çıkan sonuçtan saç ekim merkezini sorumlu tutamayacağı belirtilerek davanın reddi talep edildi.

Saç ekimi sonrası hayatı kabusa döndü: Mahkemeden emsal niteliğinde karar!

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI
Tüketici mahkemesi, dava aşamasında cildiye uzmanı bilirkişiye Burakhan Meydan'ın muayene edilerek rapor istenmesine karar verdi. Haziran 2023 yılında mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, ekim yapılan bölgede belirgin seyrekliğin görüldüğü, istenen güzel görünüme ulaşılamadığı, öte yandan hasta bilgilendirme onay formunda 'saç ekimi ile ilgili' yazılı bilgi bulunmadığı ve üzerinde tarih olmadığı vurgulanarak bu belgenin hastayı bilgilendirme anlamına gelmediği belirtildi. Bilirkişi raporunda, işlem yapan merkezin hastanın sigara kullanması nedeniyle işlemin olumsuz sonuçlandığı iddiasına ilişkin de, sigara kullanımına bağlı olarak nekrozu ispatlayacak muayene belgesi sunulmadığını aktararak ayrıca tıpta 'sigara kullanımına bağlı nekroz' tanımlamasının bulunmadığı ifade edildi. Raporda bu durumun' komplikasyon' olarak değil, 'Eser sözleşmesi' olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Saç ekimi sonrası hayatı kabusa döndü: Mahkemeden emsal niteliğinde karar!

DİKKAT ÇEKEN AYIPLI ESER RAPORU
Saç ekim merkezi, hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz ederek yeniden rapor düzenlenmesi istedi. Temmuz 2023 tarihinde ek rapor mahkeme sunuldu. Ek raporda birinci rapordaki gerekçeler ile saç ekiminin istenen sonuca ulaşılamadığı aktarıldı. Eser sözleşmesi kapsamında eser sahibi taahhüt ettiği sonuca ulaşmak için mesleki tüm şartları yerine getirmeli, somut durumun gerektirdiği tüm tedbirleri alması gerektiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı bilgilendirme yapması gerektiği anlatıldı. Eserin, iş sahibinin beklediği gibi olmaması veya bazı durumlardan ötürü bir ya da bir kaçının bulunmaması halinde ayıplı eser olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

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