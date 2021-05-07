Sad Suresi 54. ayet okunuşu ve anlamı! Ramazan'ın son cumasında okunacak Sad Suresi 54. ayeti meali nedir?

SAD SURESİ 54. AYET OKUNUŞU VE ANLAMI NEDİR?

Ramazan'ın son cuması okunacak dualar arasında Sad Suresi yer alıyor. 88 ayetten oluşan ve ilk ayetin başında yer alan "Sad" ismi verilen Sad Suresi okunuşu ve anlamı şöyle;

ARAF SURESİ 10. AYETİ

Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.

ARAF SURESİ 10. AYET MEALİ

Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

SAD SURESİ'NİN TEFSİRİ

İlk ayette yer alan Kuran kelimesi ile kitabın bir öğüt, insanlık için bir uyarı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Ayrıca şerefli ve şanlı Kuran'a yemin edilerek insanların batıl inançlardan uzak durması gerektiği yinelenmiştir. İnsanlar hakkı ve adaleti her şeyin üzerinde tutmalıdır. Kişi onuruna yakışmayan davranışları katiyen yapmamalı ve erdemli bir insan olmalıdır. İnsanlar öbür dünyayı hatırlamalı ve orada hesap vereceğini unutmamalıdır. Şayet iyi ameller işleyen kimseleri mutlaka bir müjde beklemektedir.