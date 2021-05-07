Sad Suresi 54. ayet okunuşu ve anlamı! Sad Suresi 54. ayeti meali oku!

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sona ermesine kısa süre kala Sad Suresi 54. ayet okunuşu ve anlamı ile merak ediliyor. Bayrama kavuşmanın sevincini yaşayan müminler ramazan ayının son cumasında Sad Suresi Arapça ve Türkçe okunuşunu sorguluyor. Sad Suresi 88 ayetten oluşmaktadır ve ilk ayetin başında yer alan "Sad" ismi verilmiştir. Araf Suresinden önce ve Kamer Suresinden sonra Mekke'de indirilmiştir. Ramazan ayının bereketini hissetmek isteyenler Sad Suresi okumak ve cüzdanlarına koymak istiyor. İşte Sad Suresi 54. ayet okunuşu ve anlamı ile Sad Suresi 54. ayeti meali oku!