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Haberler Yaşam Sad Suresi 54. ayet okunuşu ve anlamı! Sad Suresi 54. ayeti meali oku!
Giriş Tarihi: 07.05.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 15:27

54. ayet okunuşu ve anlamı! Sad Suresi 54. ayeti meali oku!

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sona ermesine kısa süre kala 54. ayet okunuşu ve anlamı ile merak ediliyor. Bayrama kavuşmanın sevincini yaşayan müminler ramazan ayının son cumasında Sad Suresi Arapça ve Türkçe okunuşunu sorguluyor. Sad Suresi 88 ayetten oluşmaktadır ve ilk ayetin başında yer alan "Sad" ismi verilmiştir. Araf Suresinden önce ve Kamer Suresinden sonra Mekke'de indirilmiştir. Ramazan ayının bereketini hissetmek isteyenler Sad Suresi okumak ve cüzdanlarına koymak istiyor. İşte Sad Suresi 54. ayet okunuşu ve anlamı ile Sad Suresi 54. ayeti meali oku!

Sad Suresi 54. ayet okunuşu ve anlamı! Sad Suresi 54. ayeti meali oku!

Müslüman alemini Ramazan ayını uğurlarken 54. ayet okunuşu ve anlamı ile ilgili sorgulamalara başladı. Ramazan'ın son cumasını kaçırmak istemeyenler bol bol namaz kılıyor, dua ediyor ve ibadetlerini gerçekleştiriyor. Sad Suresi insana kendisini toparlaması ve bu tip davranışlardan kaçınması için bir öğüt niteliğinde olmasından ötürü Sad suresi 54. ayeti ve meali merak ediliyor. İşte Sad Suresi 54. ayet okunuşu ve anlamı

Sad Suresi 54. ayet okunuşu ve anlamı! Sad Suresi 54. ayeti meali oku!

SAD SURESİ 54. AYET OKUNUŞU VE ANLAMI NEDİR?

Ramazan'ın son cuması okunacak dualar arasında yer alıyor. 88 ayetten oluşan ve ilk ayetin başında yer alan "Sad" ismi verilen ve anlamı şöyle;

ARAF SURESİ 10. AYETİ

Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.

ARAF SURESİ 10. AYET MEALİ

Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

SAD SURESİ'NİN TEFSİRİ

İlk ayette yer alan Kuran kelimesi ile kitabın bir öğüt, insanlık için bir uyarı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Ayrıca şerefli ve şanlı Kuran'a yemin edilerek insanların batıl inançlardan uzak durması gerektiği yinelenmiştir. İnsanlar hakkı ve adaleti her şeyin üzerinde tutmalıdır. Kişi onuruna yakışmayan davranışları katiyen yapmamalı ve erdemli bir insan olmalıdır. İnsanlar öbür dünyayı hatırlamalı ve orada hesap vereceğini unutmamalıdır. Şayet iyi ameller işleyen kimseleri mutlaka bir müjde beklemektedir.

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SAD SURESİ 54. AYETİ

İnne hâżâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

SAD SURESİ 54. AYETİ MEALİ

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koyulur ve oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaz.

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