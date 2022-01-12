Sadakatsiz bugün akşam var mı yok mu? 12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz yeni bölüm için geri sayım sürerken gözler kanalın TV yayın akışına çevrildi. Geçtiğimiz hafta da ekranlara gelmeyen yapımın bu hafta da yayınlanmayacak oluşu sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalara neden oldu. Bu noktada "12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Dizinin yeni bölümüyle önümüzdeki hafta Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…