Haberler Yaşam SADAKATSİZ Derin öldü mü, ölecek mi? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı, ölecek mi?

Giriş Tarihi: 23.03.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:48

SADAKATSİZ Derin öldü mü, ölecek mi? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı, ölecek mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanında Volkan'ın Derin'i küvette boğduğu anlar tüyler ürpertmişti. Bu görüntü sonrası dizinin sıkı takipçileri "Sadakatsiz Derin (Melis Sezen) öldü mü, ölecek mi, diziden ayrıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Fragmanda görüntülenen bu cinayet çoğu izleyene göre yalnızca bir hayalden ibaret olurken bazı kişiler ise yapımın finale doğru bu ayrılığı yaşayacağını düşünüyor. Peki, Sadakatsiz Derin (Melis Sezen) öldü mü, Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte tüm detaylar...