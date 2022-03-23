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Giriş Tarihi: 23.03.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:48

SADAKATSİZ Derin öldü mü, ölecek mi? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı, ölecek mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanında Volkan'ın Derin'i küvette boğduğu anlar tüyler ürpertmişti. Bu görüntü sonrası dizinin sıkı takipçileri "Sadakatsiz Derin (Melis Sezen) öldü mü, ölecek mi, diziden ayrıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Fragmanda görüntülenen bu cinayet çoğu izleyene göre yalnızca bir hayalden ibaret olurken bazı kişiler ise yapımın finale doğru bu ayrılığı yaşayacağını düşünüyor. Peki, Sadakatsiz Derin (Melis Sezen) öldü mü, Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte tüm detaylar...

SADAKATSİZ Derin öldü mü, ölecek mi? Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı, ölecek mi?

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddiaları yayınlanan fragmanla beraber gündeme gelmişti. "Sadakatsiz Derin (Melis Sezen) öldü mü, ölecek mi, diziden ayrıldı mı?" soruları dizinin sevenleri tarafından yanıt ararken gözler bu akşam yayınlanacak heyecan dolu bölüme çevrildi. Son dönemde çeşitli mecralarda dizinin finale gittiği de konuşuluyordu. Peki, Sadakatsiz Derin (Melis Sezen) öldü mü, Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte tüm detaylar...

SADAKATSİZ Derin öldü mü, ölecek mi? Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı, ölecek mi?

SADAKATSİZ DERİN (MELİS SEZEN) ÖLDÜ MÜ?

Sadakatsiz, her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarına geliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Volkan, Derin'i küvet içerisinde boğarken görülüyor. Sevenleri ise 'Bu görüntüler gerçek mi, hayal mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Dizinin Derin'i Melis Sezen'in dizideki akıbeti bölümün yayımlanmasıyla netleşecek.

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SADAKATSİZ Derin öldü mü, ölecek mi? Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı, ölecek mi?

MELİS SEZEN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1997 doğumlu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. İstanbul'da dünyaya gelen Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü.

SADAKATSİZ Derin öldü mü, ölecek mi? Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı, ölecek mi?

Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman,

SADAKATSİZ Derin öldü mü, ölecek mi? Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen diziden ayrıldı mı, çıktı mı, ölecek mi?

Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi.

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