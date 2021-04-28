Sadakatsiz Faruk kim, hastalığı ne? Faruk’u canlandıran Onur Berk Arslanoğlu kimdir?

SADAKATSİZ FARUK KİM?

Faruk Doktor Asya'nın eski bir hastasıdır. Asya onu psikiyatriste yönlendirse de o ısrarla Asya'ya kontrole gelir. Faruk Asya'yla bağ kurmaya çalıştıkça Asya ondan kuşkulanır. Durum Faruk'un Asya'ya saldırmasına kadar varır. Faruk bununla da yetinmez ve Asya'nın evinin yakınına taşınır. Eşi Nazan'la birlikte Asya'yı evinde ziyaret eder. Faruk kendisini "koruyucu melek" olarak betimler. Geçtiğimiz bölümlerde ise Nazan'la birlikte Derin'i kaçırıp hapseder. Yeni bölüm fragmanında Derin için mezar kazan Sadakatsiz Faruk dizinin sevenleri tarafından hayretle inceleniyor.