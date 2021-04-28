Sadakatsiz Faruk kim, hastalığı ne? Faruk’u canlandıran Onur Berk Arslanoğlu kimdir?

ONUR BERK ARSLANOĞLU KİMDİR?
1983 yılında Trabzon'da doğan Arslanoğlu, İTÜ Makine Mühendisliği mezunudur. Yüksek Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde tamamlayan yetenekli oyuncu İTÜ Tiyatro Kulübü ile tiyatroyla tanışır. 5 yıl boyunca birçok oyunda rol almış ve yönetmenlik yapmıştır. 2010 yılından itibaren Şahika Tekand yönetiminde Studio Oyuncuları'nda tiyatro yapmakta, bunun yanı sıra çeşitli TV reklam ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.
Tiyatro Ödülleri:
Sevmekten Öldü Desinler / Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2018 - "Seçici Kurul Özel Ödülü"
Godot'yu Beklerken / Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2017 - "Erkan Yücel Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu"
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:
Performans: Ellipsis / Oyuncu - 2017
Sevmekten Öldü Desinler / Oyuncu - 2017
Godot'yu Beklerken / Oyuncu - 2016
Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler / Oyuncu - 2012
Rol Aldığı Film ve Diziler:
Sadakatsiz (Faruk, TV Dizisi 2020-2021)
Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)
Plaza (Emre, Sinema Filmi 2020)
Rain, Snorkel and Green Beans / Yağmur, Şnorkel ve Yeşil Fasulye (Son, Kısa Film 2020)