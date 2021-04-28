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Haberler Yaşam Sadakatsiz Faruk kim, hastalığı ne? Faruk’u canlandıran Onur Berk Arslanoğlu kimdir?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 18:00

kim, hastalığı ne? Faruk’u canlandıran kimdir?

Sadakatsiz dizisinin son bölümlerinde dikkat çeken Faruk karakteri son günlerin en çok araştırılan dizi karakteri oldu. Asya'yı takip eden, Derin'I kaçıran Faruk'un hastalığı merak edilirken, dizinin izleyicileri " kim, hastalığı ne?" sorusuna da yanıt aradı. Sadakatsiz Faruk'u canlandıran kimdir? Yetenekli oyuncunun hayatı hakkında merak edilenler haberimizde…

Sadakatsiz Faruk kim, hastalığı ne? Faruk’u canlandıran Onur Berk Arslanoğlu kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın eski bir hastası olan ve onu hastalıklı şekilde takip eden Faruk karakteri son bölümlere damga vurdu. Eşi Nazan'la birlikte Derin'i kaçıran kim, hastalığı ne sorusu internette çok konuşuldu. Faruk'u canlandıran yetenekli oyuncu kimdir sorusu da dizinin hayranları tarafından araştırıldı.

Sadakatsiz Faruk kim, hastalığı ne? Faruk’u canlandıran Onur Berk Arslanoğlu kimdir?

SADAKATSİZ FARUK KİM?

Faruk Doktor Asya'nın eski bir hastasıdır. Asya onu psikiyatriste yönlendirse de o ısrarla Asya'ya kontrole gelir. Faruk Asya'yla bağ kurmaya çalıştıkça Asya ondan kuşkulanır. Durum Faruk'un Asya'ya saldırmasına kadar varır. Faruk bununla da yetinmez ve Asya'nın evinin yakınına taşınır. Eşi Nazan'la birlikte Asya'yı evinde ziyaret eder. Faruk kendisini "koruyucu melek" olarak betimler. Geçtiğimiz bölümlerde ise Nazan'la birlikte Derin'i kaçırıp hapseder. Yeni bölüm fragmanında Derin için mezar kazan dizinin sevenleri tarafından hayretle inceleniyor.

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Sadakatsiz Faruk kim, hastalığı ne? Faruk’u canlandıran Onur Berk Arslanoğlu kimdir?

SADAKATSİZ FARUK HASTALIĞI

Dizide henüz Faruk'un hastalığı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak takıntılı hareketleri karşısında izleyiciler arasında Faruk'un Obsesif Kompulsif Bozukluk hastası olabileceği düşünülüyor.

Sadakatsiz Faruk kim, hastalığı ne? Faruk’u canlandıran Onur Berk Arslanoğlu kimdir?

ONUR BERK ARSLANOĞLU KİMDİR?

1983 yılında Trabzon'da doğan Arslanoğlu, İTÜ Makine Mühendisliği mezunudur. Yüksek Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde tamamlayan yetenekli oyuncu İTÜ Tiyatro Kulübü ile tiyatroyla tanışır. 5 yıl boyunca birçok oyunda rol almış ve yönetmenlik yapmıştır. 2010 yılından itibaren Şahika Tekand yönetiminde Studio Oyuncuları'nda tiyatro yapmakta, bunun yanı sıra çeşitli TV reklam ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

Tiyatro Ödülleri:

Sevmekten Öldü Desinler / Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2018 - "Seçici Kurul Özel Ödülü"

Godot'yu Beklerken / Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2017 - "Erkan Yücel Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu"

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Performans: Ellipsis / Oyuncu - 2017

Sevmekten Öldü Desinler / Oyuncu - 2017

Godot'yu Beklerken / Oyuncu - 2016

Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler / Oyuncu - 2012

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Sadakatsiz (Faruk, TV Dizisi 2020-2021)

Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)

Plaza (Emre, Sinema Filmi 2020)

Rain, Snorkel and Green Beans / Yağmur, Şnorkel ve Yeşil Fasulye (Son, Kısa Film 2020)

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