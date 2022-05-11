Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Sadakatsiz dizisinde bu akşam öncesi milyonların gündeminde Volkan'ın kalbine saplanan bıçak oluyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı yapımda bu hafta Asya ve Derin arasında çıkan arbede ile Caner Cindoruk'un canlandırdığı karakterin yaralanması "Sadakatsiz Volkan öldü mü, ölecek mi, diziden çıkacak mı, ayrılacak mı?" gibi soruları da gündeme getirdi. Yapımın bu haftaki bölümünde Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen karakterin akıbeti merak konusu haline geldi. Peki, Sadakatsiz Volkan öldü mü, ölecek mi, Caner Cindoruk diziden çıkacak mı, ayrılacak mı? İşte detaylar...