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Haberler Yaşam Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk diziden çıkacak mı, ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 15:42

Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk diziden çıkacak mı, ayrılacak mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Sadakatsiz dizisinde bu akşam öncesi milyonların gündeminde Volkan'ın kalbine saplanan bıçak oluyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı yapımda bu hafta Asya ve Derin arasında çıkan arbede ile Caner Cindoruk'un canlandırdığı karakterin yaralanması "Sadakatsiz Volkan öldü mü, ölecek mi, diziden çıkacak mı, ayrılacak mı?" gibi soruları da gündeme getirdi. Yapımın bu haftaki bölümünde Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen karakterin akıbeti merak konusu haline geldi. Peki, Sadakatsiz Volkan öldü mü, ölecek mi, Caner Cindoruk diziden çıkacak mı, ayrılacak mı? İşte detaylar...

Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk diziden çıkacak mı, ayrılacak mı?

Sadakatsiz Volkan'ın kalbine saplanan bıçak, dizinin izleyenlerini korkuttu. Yapımın yayınlanan fragmanında da görülene göre; Derin ve Asya arasında çıkan arbedede olan Volkana oldu. Derin'in elindeki bıçak göğsüne saplandı. Bu noktada ise "Sadakatsiz Volkan öldü mü, ölecek mi, Caner Cindoruk diziden çıkacak mı, ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, gerçekten iddialar doğru mu, final yolundaki Sadakatsiz dizisinden Caner Cindoruk ayrılacak mı, karakter ölecek mi? İşte detaylar...

Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk diziden çıkacak mı, ayrılacak mı?

SADAKATSİZ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Derin ve Asya arasında çıkan arbedede Volkan yaralanıyor! Derin'in elindeki bıçak Volkan'ın göğsüne saplanıyor!

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Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk diziden çıkacak mı, ayrılacak mı?

Asya ve Ali'nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin'e çevrilir. Derin'in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali'yi aramaktadır. Onur, bu zor süreçte Derin'e destek olurken, Gönül'den de yardım ister. Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur.

Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk diziden çıkacak mı, ayrılacak mı?

SADAKATSİZ VOLKAN ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'un akıbeti bu akşam yayınlanan bölümle netlik kazanacak.

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