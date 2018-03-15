Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!

Pin-Up Houses oluşumunun başındaki mimar Joshua Woodsman tarafından tasarlanan küçük ev görenleri kendine hayran bırakıyor. Ev sadece 1,200 dolara inşa edildi. Ve 3 inşaatçı tarafından birleştirildi. Yani yaklaşık 4.662 TL.. Çekya başkenti Prag'a kurulan ev yalıtımlı 21 panelden oluşuyor.. Deneysel prototip ev istendiği zaman kurulup istenildiğinde demonte edilip başka yere kurulabiliyor.... Evi kurmak sadece üç saat sürüyor... Ev, klasik bir üçgen çatı ile kurulmuş durumda. Bu küçük evin temele de ihtiyacı yok ve destekler sayesinde yerden biraz yukarıda duruyor. Bu kurulum, evi gerektiği gibi monte etmeyi ve sökmeyi kolaylaştırıyor. Ev, renk ile bölümlenmiş üç ana bölüme ayrıldı.