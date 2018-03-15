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Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!

Giriş Tarihi: 15.03.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 15:15
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Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!
Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!

Pin-Up Houses oluşumunun başındaki mimar Joshua Woodsman tarafından tasarlanan küçük ev görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!
Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!

Ev sadece 1,200 dolara inşa edildi. Ve 3 inşaatçı tarafından birleştirildi.

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Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!
Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!

Yani yaklaşık 4.662 TL.. Çekya başkenti Prag'a kurulan ev yalıtımlı 21 panelden oluşuyor..

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Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!
Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!

Deneysel prototip ev istendiği zaman kurulup istenildiğinde demonte edilip başka yere kurulabiliyor....

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Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!
Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!

Evi kurmak sadece üç saat sürüyor... Ev, klasik bir üçgen çatı ile kurulmuş durumda.

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Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!
Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!

Bu küçük evin temele de ihtiyacı yok ve destekler sayesinde yerden biraz yukarıda duruyor. Bu kurulum, evi gerektiği gibi monte etmeyi ve sökmeyi kolaylaştırıyor.

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Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!
Sadece 3 saatte ev inşa ediyor!

Ev, renk ile bölümlenmiş üç ana bölüme ayrıldı.

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