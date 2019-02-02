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Sadece ahır olarak satın aldı... İçinden çıkanlar şoke etti!

'ta emekli olan bir adam aldığı çiftlikte bulunan ahırın kapısını açınca gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 18:05
Sadece ahır olarak satın aldı... İçinden çıkanlar şoke etti!


New York'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

Sadece ahır olarak satın aldı... İçinden çıkanlar şoke etti!

15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.

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Sadece ahır olarak satın aldı... İçinden çıkanlar şoke etti!

Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

Sadece ahır olarak satın aldı... İçinden çıkanlar şoke etti!

Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

Sadece ahır olarak satın aldı... İçinden çıkanlar şoke etti!
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Sadece ahır olarak satın aldı... İçinden çıkanlar şoke etti!
Sadece ahır olarak satın aldı... İçinden çıkanlar şoke etti!
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